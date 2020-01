Sorrento. Scopri le novità del nuovo anno proposte da LG Arredamenti! La cucina su misura, sartorialità unica e speciale

LG Arredamenti presenta su misura, stesso prezzo anche in Cucina! Scopri le novità 2020 e affidati alla competenza e alla professionalità della famiglia Gargiulo per arredare con stile la tua casa.

SARTORIALITÀ

Ogni cucina è unica e speciale, perché uniche e speciali sono le esigenze di ogni cliente. E sulle esigenze di ogni cliente LG Arredamenti confeziona un prodotto che ha la cura e il valore di un abito sartoriale.

MATERIALI

La qualità è un valore importante che perseguiamo costantemente grazie ad un’attenta ricerca di materiali durevoli e di alta qualità, prodotti nel pieno rispetto dell’ambiente. L’obiettivo è la creazione di un design funzionale, elegante e ad alto valore artigianale.

ECOLOGIA

Da sempre sosteniamo l’ambiente, prediligendo materiali a impatto zero. Legni ed essenze di rivestimento provengono da coltivazioni controllate ad alta sostenibilità. Nessun elemento delle nostre creazioni pro- viene da deforestazione selvaggia.

Lo showroom di LG Arredamenti si trova in Via del Mare, 19 a Sorrento, luogo perfetto per scoprire cucine confezionate su misura dall’ideazione alla realizzazione.

Contatti: