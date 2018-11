Sorrento: Tutto pronto per il Natale 2018 di Villa Fiorentino con tante simpatiche novità che attendono grandi e piccini

Il prossimo 7 dicembre, alle ore 17, inaugurerà “Le magie del Natale”, la manifestazione organizzata dalla Fondazione Sorrento giunta alla terza edizione. Kermesse ormai diventata un preciso punto di riferimento per i residenti e per quanti scelgono di trascorrere le vacanze natalizie in costiera. Due le iniziative destinate a grandi e piccini: il Villaggio di Babbo Natale con i mercatini natalizi nell’area che circonda Villa Fiorentino, mentre all’interno delle sale della splendida dimora del nuovo corso Italia di Sorrento si potranno ammirare le opere degli artigianiche partecipano alla mostra “Il presepe napoletano a Villa Fiorentino” giunta ormai alla IX edizione.

Tanti quest’anno le novità. Per quanto riguarda il Villaggio di Babbo Natale, realizzato in base al progetto ed alle scenografie curate da Luciano De Simone e Monica Apreda, previsto l’allestimento di un’area spettacolo per accogliere le esibizioni di varie scuole di danza, oltre allo spazio riservato ai mercatini natalizi, il Villaggio di Babbo Natale con la sua tipica casa, l’ufficio postale dove i bambini potranno lasciare la letterina con i loro desideri, la baby dance, una specialissima caccia al tesoro e non da ultimo il musical “Il Grinch” che verrà riproposto più volte tutti i giorni di apertura in diversi orari.

Durante il periodo natalizio la facciata di Villa sarà inoltre illuminata da bellissimi giochi di luci e colori con la sapiente regia della Caputo Tecno Sound per accogliere i visitatori nello spirito delle feste. Senza dimenticare le immancabili giostre per far sognare e divertire i bambini.

Per gli amanti della tradizione, all’interno della sede della Fondazione Sorrento ci sarà la ormai storica esposizione dei presepi napoletani e anche per quest’anno in alcune giornate dedicate si potrà assistere alla messa in scena de “Il presepe prende anima”, progetto nato da un’idea dell’attore Marco Palmieri che, insieme ad altri colleghi, tradurrà in versi i caratteri dei personaggi del presepe.

Prevista anche per questa edizione il corso creativo a cura di Elisabetta Surico dove l’incontro tra maestri e appassionati di arte presepiale darà vita, in un apposito spazio di Villa Fiorentino, a laboratori che vedono protagonisti i vari elementi che compongono la tradizione della realizzazione del presepe del ‘700 napoletano.

Un’ altra sala invece vedrà l’esposizione dei lavori realizzati dagli studenti delliceo artistico “Francesco Grandi” con cui continua il proficuo rapporto di collaborazione instaurato già da diversi anni con la Fondazione Sorrento.

Infine uno spazio sarà destinato alle operativissime signore dell’Associazione “Le tradizioni di Sorrento: le palme di confetti ed altro…” che in occasione del Natale realizzano lavoretti tutti fatti a mano e che possono essere acquistati per supportare cause benefiche.

Insomma tante opportunità per chi vorrà visitare Villa Fiorentino e godere dell’atmosfera della festa più magica dell’anno. Vi aspettiamo dal 7 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.

Per quanto riguarda il Villaggio di Babbo Natale l’ingresso è gratuito ad eccezione dei momenti in cui è in programma l’animazione quando si paga un biglietto di 3 euro. Per la mostra dei presepi, invece, il ticket è di 2 euro. Gli orari sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21. Il 24 ed il 31 dicembre orario continuato dalle 10 alle 18, mentre il 25 dicembre (Natale) e l’1 gennaio (Capodanno) solo il pomeriggio dalle 16 alle 21.