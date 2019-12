Il ristorante “Core a Core” di Sorrento, dal momento della sua apertura ha acquistato grande notorietà ed apprezzamento da parte dei cittadini della Penisola Sorrentina e turisti che accorrono numerosi soprattutto nel periodo estivo, ma non solo.

Ora tutti avranno la possibilità di godere delle prelibatezze del locale sorrentino anche nel periodo invernale, in particolare delle festività natalizie. Infatti a partire dal 14/12/2019 i titolari del ristorante “Core a Core” hanno il piacere di annunciare l’apertura per tutto il periodo natalizio tutti i giorni a cena e nei week end anche a pranzo, per allietarvi con i piatti della tradizione napoletana, rivisitati in chiave moderna, oltre all’immancabile pizza napoletana classica e gourmet, lievitate ad-hoc come vediamo anche in foto.

Tra le prelibatezze che offre la rinomata cucina del ristorante, i più famosi e stimati vanno dalla zuppa di castagne, fagioli e porcini fino ai classici ragù napoletani ed alla genovese.

Un posto che è riuscito ad unire la qualità, il servizio e l’efficienza che viaggiano a braccetto con una cucina tradizionale Partenopea che si mescola con le più rinomate innovazioni culinarie che solo un ristorante di livello come “Core a Core” può dare.

Per info e prenotazioni: 081/8434183.