Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una vera e propria escalation per quanto riguarda l’apertura dei locali a Sorrento. Questo perché il turismo è in costante crescita nella città del Tasso e bisogna sempre di più tenere conto delle esigenze dei visitatori, non trascurando i sorrentini.

Tanti ristoranti e bar, ma nessuno probabilmente è riuscito ad unire due filosofie differenti in un solo locale come è riuscito a fare “Core a Core”. Giovedì prossimo, 8 agosto, infatti, verrà inaugurato in via Tasso un nuovo ristorante che definire tale è sicuramente riduttivo. Un posto che è riuscito ad unire la qualità, il servizio e l’efficienza di un grande ristorante al relax che solo un lounge bar di livello può dare.

Dal “Core a Core”, infatti, non si potrà gustare soltanto una cucina tradizionale, quella vera, partenopea, mescolata alle più recenti innovazioni culinarie che i grandi ristoranti tengono ben presenti; ma si potrà rilassarsi nell’angolo lounge bar, circondati dal verde del giardino curato nei mini dettagli. Un angolo di paradiso che fa sì che il locale sia unico nel suo genere, per eleganza e servizi. Fantastica, inoltre la pizza, preparata secondo la ricetta tradizionale napoletana.

Insomma, sicuramente le premesse per il successo ci sono tutte…

L’inaugurazione si terrà, come detto, il giorno 8 agosto in via Tasso 43/49!

Contatti – 081/8781748 – 081/8434183