Sorrento. Le novità eccezionali di LG Arredamenti e il video del divano trasformabile di Luigi Gargiulo. Dici LG Arredamenti e dici storia, qualità, professionalità, serietà, onestà in una parola sola “garanzia” di ciò che è meglio qualità-prezzo che ci sia sul mercato. Luigi, gran lavoratore e professionista, circondato da uno staff di gran valore, ci spiega anche in un video del suo divano trasformabile.



Da LG puoi trovare il meglio, fra le ultime novità appunto il “Divano Letto Reverso” , da comodo divano a comodissimo letto, in un attimo. Altezza del materasso di 21 centimetri. Il Materasso Oscar, Cover bioceramica 3D con tecnologia Fibromed. Primo materasso in Italia con certificazione di DISPOSITIVO MEDICO ANTALGICO. Ed in più Materassi MEMORY, Materassi di vario genere, Materassi su misura, Reti fisse, manuali, motorizzate. PRONTA CONSEGNA E RITIRO DELL’USATO.

Da LG ARREDAMENTI arredano la tua casa dallo stile classico al moderno

Dove lo trovi?

In Via del Mare, 19 a Sorrento

Tel/Fax 0818071764

Cell. 3332065411

Per il sito clicca qui ( www.lgarredamenti.it )

Facebook clicca qui ( Lg Arredamenti )

Instagram clicca qui ( lgarredamenti )

Il bellissimo divano Luigi XIV di Twils ⚜️

👉 Le forme classiche sono reinterpretate nei volumi e nelle proporzioni per dar vita a un must del design più attuale.

⭐️ L’eclettismo di Luigi XIV si accende con tessuti di rivestimento dalle stampe evocative… Scegli il colore ed il materiale ideale per la tua casa!