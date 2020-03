La LG Arredamenti ti aiuta a migliorare la tua casa in questo periodo di emergenza. Il loro intento è quello di essere sempre presenti con i propri clienti anche in questi momenti di difficoltà e prendere contatti per cercare di lavorare smart working visto che – come precisano – purtroppo da una parte e per fortuna da un’altra sono costretti a stare chiusi.

La famiglia Gargiulo, ormai da tre generazioni, con impegno, passione e dedizione aiuta i propri clienti a scegliere soluzioni belle e di qualità per arredare le proprie case. I clienti diventano sempre Amici grazie al rapporto di fiducia e stima che si instaura.

Ed in questa difficile situazione per tutto il paese la LG Arredamenti desidera offrire il suo contributo a tutti coloro che vogliono, anche in piccolo, migliorare le proprie case.

E’ per questo che invita ad inviare le vostre richieste con misure e/o foto degli spazi e loro provvederanno a studiare il miglior preventivo con un progetto di rendering. Il team di LG Arredamenti sarà a completa disposizione per discutere insieme delle vostre idee e di come metterle in pratica!

Il loro motto in questo momento è: #noirestiamoacasa e vogliamo regalarvi un nuovo sogno.

WhatsApp +39 338 206 5411

info@lgarredamenti.it