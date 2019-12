Sorrento, corsa al giardino di Natale: a via Atigliana arrivano le renne!

Sorrento si immerge sempre di più nel clima natalizio, e domani per la gioia dei più piccini al Giardino a via Atigliana, ad attendervi ci sarà Babbo Natale, pronto ad accogliere i visitatori insieme alle sue renne nel Villaggio di Natale.

Ci saranno tantissime novità anche quest’anno, per festeggiare alla grande un meraviglioso Natale, tra i tradizionali presepi e gli alberi per arredare sia la casa che il giardino.

Un evento speciale, dove grandi e bambini potranno divertirsi e al contempo attingere al ricco assortimento di addobbi e arredi, per rendere ancora più calde e particolari le nostre case per questo Natale 2019.

L’attività, nata dal lavoro del fondatore Antonino Pollio, conosciuto ai più come “Tonino”, ha ormai una tradizione lunga vent’anni nell’arredo da giardino: in tutta la Penisola Sorrentina, il lavoro di “Tonino” è riconosciuto e affermato e non ha bisogno di molte parole di presentazione. “Il Giardino” è a tutti gli effetti il posto giusto se si ha intenzione di arredare e abbellire un esterno.

Come ogni anno, Il Giardino, si conferma il posto per l’arredo natalizio. Qui non ci si limita soltanto agli addobbi e alle decorazioni, ma è come entrare in un mondo fatato: dalle mini giostrine, agli abeti di tutte le misure (sempre nel rispetto della natura, visto che sono artificiali), ai presepi classici e rivisitati, insomma, tutto quello che serve per rendere ancora più magico il Natale.

E come da tradizione, ha fatto capolino lo splendido villaggio di Babbo Natale. Un’eccezionale rappresentazione del fantastico villaggio, con tutte i caratteristici abbellimenti. Davvero magico!

Le novità quest’anno vanno a ruba. Porta i tuoi bambini al Villaggio di Babbo Natale per una giornata diversa dal solito.

Il Giardino, Via Atigliana 6 – Sorrento 9.00 / 13.00 – 15.00 / 20,00 AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO (clicca qui per le indicazioni)

TELEFONO e FAX 081.878.39.37

Posta Elettronica: info@ilgiardinosorrento.it