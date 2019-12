Sorrento, Centro Wellness Uylsse: arrivano i pacchetti speciali per Natale!

Arrivano le feste natalizie e come sempre siamo alla ricerca di nuove idee regalo da poter sfruttare. Dopo giorni e giorni a pensarci su, si finisce sempre per regalare le stesse identiche cose: dai maglioni di lana, alle immancabili sciarpe. E allora perché non provare a stupire la persona a cui si vuole bene con un regalo speciale?

Un’esperienza al centro Wellness Ulysse di Sorrento è sicuramente quello che potrebbe far felice chiunque! Il centro, infatti, ha disposto per queste festività natalizie dei pacchetti speciali (che vedete in foto): prezzi assolutamente super per una delle esperienze di benessere più emozionanti e soddisfacenti che si possano intraprendere.

Il centro Wellness Ulysse nasce proprio nel cuore di Sorrento. Una struttura splendida, costruita su 4 livelli che si sviluppa su un’area di 2500 mq cui si aggiungono i 3000 mq dal parcheggio. Dopo duro lavoro e tanti sacrifici, i titolari sono riusciti a metter su un vero e proprio gioiellino, 1° centro wellness della Penisola Sorrentina.

Una marea di opportunità per i clienti: dalla piscina, all’area fitness, al beauty center, al bistrot Bar.

La Spa è il luogo ideale per rigenerare il proprio corpo e la propria mente, tonificare i muscoli e rilassarsi con gli eccezionali percorsi benessere: il modo ideale per poter affrontare al meglio la vita quotidiana al massimo dello splendore!

Al piano superiore della struttura si trova una vasta area dedicata al fitness, suddivisa in una zona arredata completamente da attrezzi tecnogym, ed un’ampia sala destinata ai corsi ed alla ginnastica funzionale trx.

Per info e contatti

Centro Wellness Ulysse – Via del Mare 22 – 80067 Sorrento (NA)

Tel. 0818774923 – Fax 0818773915

info@ulyssesorrento.com