Sorrento il by night è allo Spicy con Erminio Sinni sabato 24 novembre ore 21.00 (Dj Set Dario Guida).

Il locale più trandy della Penisola sorrentina, sulla strada per Massa Lubrense al Capo, anche questa settimana soprende tutti con un nuovo evento cena-spettacolo che vede protagonista ancora una volta un ospite speciale, un menù con piatti da leccarsi i baffi e un accoglienza e una gentilezza unici.

Curiosità su Erminio Sinni…

Il cantautore Erminio Sinni nasce a Grosseto il 5 febbraio 1961. A 12 anni inizia, presso il Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno, lo studio del pianoforte e all’età di 18 anni si trasferisce a Roma suonando e cantando nei migliori locali della capitale. In questo periodo collabora con Paola Turci e nel 1989 partecipa al Festival di Sanremo come autore la canzone “Tutti i cuori sensibili” seguita da tre LP scritti interamente da Sinni. Nel 1990 partecipa al Nuovo Cantagiro piazzandosi in quarta posizione e nel 1991 ha il compito di cantare e suonare alla festa in onore di Frank Sinatra presso l’ambasciata americana di Roma. Nel 1992 conosce Riccardo Cocciante con cui inizia un rapporto di collaborazione. Nel 1993 prodotto da Cocciante partecipa al festival di Sanremo piazzandosi al quinto posto con la canzone “L’amore vero” e aggiudicandosi anche il Premio Volare come migliore musica della manifestazione ed il Premio S.I.L.B. come miglior testo. Contemporaneamente esce l’album “Ossigeno” con tutte le canzoni scritte interamente da Sinni contenente nove brani tra cui “E tu davanti a me” che dopo quasi tredici anni è ancora presente nelle classifiche delle radio del sud Italia. Nello stesso anno esce il cd di Riccardo Cocciante dove la canzone di punta è “Resta con me” pezzo scritto da Sinni e Massimo Bizzarri. Nel 1996 riceve il riconoscimento come miglior cantautore al Premio Mia Martini. Nel 1998 la canzone “L’amore vero” diventa colonna sonora per la telenovela “Por amor” trasmessa in America Latina da Rete Globo e vende 832.000 copie. Il nuovo disco di Erminio Sinni “11.167 km”, prende il nome dalla distanza che intercorre tra Fiumicino e Buenos Aires dove il cantautore Erminio Sinni ha registrato il suo nuovo disco tra gennaio e maggio del 2006. 11167 km nasce dalla caparbietà e dal bisogno di fermare in musica emozioni e pensieri. La storia di questo lavoro di Erminio Sinni ha come sfondo musicale l’immenso bagaglio culturale che possiamo trovare nel Sud America in particolar modo in Argentina. Tra le 11 canzoni si ricordano “Maremma” un tema inedito di Sinni vestito di un arrangiamento gitano; “Aria Buona” scritta nel taxi la prima volta a Buenos Aires; “Carlo Cifalà” metafora tra larte del biliardo e la vita; “Chi dove quando perché” swing che si domanda dove sta andando la nostra Italia; “Lettera dalle stelle” è un fotogramma di storia di un passato un po’ più semplice. Per i fans l’artista, infine , ha registrato, con gli stessi musicisti che hanno partecipato alla realizzazione dell’Album, i brani “L’amore” vero ed “E tu davanti a me”, inseriti nell’album come Bonus Tracks. Tredici dipinti ad olio raffigurano ognuno i temi suonati e cantati.

