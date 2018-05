Sorrento al via la terza edizione del Summer Camp

Sorrento. Un modo diverso e piacevole per passare l’estate per i propri figli. Anche quest’anno alla Parrocchia si è organizzato il Campus Estivo arrivato alla terza edizione . Impegnati gli operatori di tre istituzioni: la scuola Santa Maria della Pietà, i ragazzi dell’associazione il prossimo e il Futuro, la Parrocchia della Cattedrale di Sorrento.

Il Campus inizierà l’11 giugno e durerà tutta l’estate, si svolgerà presso la Scuola Santa Maria della Pietà nella fascia oraria mattutina e nei locali dell’oratorio della Cattedrale il pomeriggio. Il mattino i bambini da 3 a 10 anni divisi per fasce d’età, saranno impegnati in laboratori ludico formativi e artistici, tra cui musica, pittura, scultura, etc… Il pomeriggio insieme all’equipe di animazione faranno piscina, giochi all’aperto e tornei sportivi. Il Campus ha lo scopo di fornire un servizio alle famiglie della penisola che impegnati nella stagione turistica, possono lasciare i propri figli in “buone mani”.



L’obiettivo principale quello di far trascorrere a tutti i bambini, un estate divertente in compagnia nuova amici dicono gli organizzatori.

Info e prenotazioni:

Inscrizioni presso Segreteria della Cattedrale di Sorrento

338. 3773408 346.1344208