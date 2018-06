Sopracciglia uomo tatuate: un affare (anche) da gentleman

Se una volta il mondo dell’estetica era solo dedicato alla donna, oggi non è più così: anche gli uomini vogliono apparire sempre al meglio, valorizzando il loro aspetto esteriore e minimizzando i difetti. L’uomo tutto pelo e in stile selvaggio non va proprio più di moda e anche quando vediamo lunghe barbe hipster in realtà alle spalle ci sono ore passate davanti allo specchio. La vanità, dopotutto, non è solo per le gentili signore, ma anche i maschietti oggi sono molto attenti, a volte anche troppo.

La differenza sostanziale che rimane è il fattore tempo. Secondo le statistiche, infatti, i ragazzi sono disposti ad investire per la bellezza molto meno tempo rispetto al mondo femminile ed è per questo che scelgono soluzioni più durature anche se a volte più costose. Ecco che quindi adottano subito la depilazione laser, per esempio a petto e schiena, piuttosto che andare ogni mese dall’estetista; o che scelgono di farsi le sopracciglia tatuate anziché dilungarsi con pinzetta e matita. Nel settore delle sopracciglia uomo, in particolare, sta prendendo piede un trattamento d’eccezione.

L’importante è non esagerare

Se per la donna la regola del buongusto è quella di seguire le arcate naturali delle sopracciglia, modificando al massimo un po’ la direzione, lo stesso vale anche per gli uomini. Anzi, in questo caso sarebbe meglio proprio lasciare che prevalga la natura, andando a fare solo piccole correzioni dove proprio ci sono buchi dovuti ad assenza di peluria (per una cicatrice per esempio) o a riempire sopracciglia troppo sottili.

I tratti maschili, infatti, prevedono delle belle ciglia folte, decise, definite a cui vanno tolti solo i peli in eccesso, magari fra un sopracciglio e l’altro. In questo modo il volto apparirà più armonioso, ma senza diventare troppo ingentilito. Insomma a vincere per quest’anno saranno le vie di mezzo: sopracciglia non troppo curate, ma nemmeno trasandate. Grazie al tatuaggio delle sopracciglia basteranno un paio di sedute per essere a posto per lungo, lungo tempo, senza che lui debba passare troppo tempo davanti allo specchio.

Sopracciglia uomo le caratteristiche

Le sopracciglia uomo sono, come per la donna, un tratto fondamentale che definisce lo sguardo e il volto. Esse devono essere folte, spesse e ben definite, quindi la cosa migliore è togliere quelle presenti eventualmente sopra al naso, seguendo il disegno fatto dall’estetista con il tatuaggio. Nella rimozione si raccomanda si sfilare il pelo con la pinzetta nella direzione del pelo, perché altrimenti quello ricrescerà disordinato nella direzione dello strappo. Se ci sono sopracciglia troppo lunghe, è possibile semplicemente accorciarle con delle forbicine, pettinandole prima verso l’alto per vedere dove serve il ritocco.

L’effetto da ricercarsi nella sfera maschile per quanto riguarda il trattamento deve essere la naturalezza. Per questo motivo è meglio non fare tattoo riempitivi ma ricercare l’effetto pelo a pelo, come quello del microblading, estremamente naturale e 3D. Questo trattamento estetico prevede l’inserimento sottopelle di inchiostro speciale bio-riassorbibile, grazie a un particolare apparecchio, il dermografo, che ha in punta una piccolissima lama fatta di tanti aghetti uno accanto all’altro. La durata è variabile da soggetto a soggetto in base al ricambio cellulare della persona, ma in linea di massima si può dire che duri ben un anno.