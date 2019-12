Sogno o realtà: Chi compra casa in Costiera Amalfitana oggi?

La Costiera Amalfitana è uno dei 55 siti italiani inseriti dall’Unesco nella sua World Heritage List. È un vero e proprio terrazzo sospeso tra il mare blu e i monti Lattari. Caratteristiche sono le sue scogliere, calette e terrazze che profumano di viti, agrumi e ulivi.

Si tratta di uno scenario davvero unico nel suo genere e il patrimonio naturale e culturale è inestimabile. Si estende per 16 comuni caratteristici nel loro genere. Tra i più famosi ricordiamo Amalfi, Atrani, Positano, Ravello e Vietri sul Mare.

Il mercato immobiliare in Costiera Amalfitana

Acquistare casa in Costiera Amalfitana è un vero e proprio sogno, ma a poterlo realizzare sono davvero in pochi. Negli ultimi anni l’interesse dei turisti stranieri verso questo angolo di paradiso, ha portato molti italiani a fare un investimento lungo la costiera, acquistando immobili da trasformare in B&B o in affittacamere. Questo metodo comporta un reintegro veloce della somma investita e ad oggi è una modalità meno rischiosa rispetto alla normale locazione a lungo termine.

In virtù di tale interesse che proviene dall’estero verso la Costa d’Amalfi, una locazione a breve termine ha prodotto un andamento positivo non solo nel periodo estivo, ma durante tutto il corso dell’anno. Gli immobili situati in questa meta ambita e rinomata in tutto il mondo, sono di pregio e creano nel mercato immobiliare delle oscillazioni in salita in termini economici.

Chi non può permettersi l’acquisto di un immobile in uno degli splendidi borghi della Costiera, può sicuramente guardare gli annunci degli appartamenti in vendita a Salerno , splendida città e punto di partenza per esplorare tutta la costa.

Cosa è accaduto nel mercato immobiliare della Costiera Amalfitana?

Ultimamente la tendenza all’acquisto di immobili in Costiera da parte degli italiani è notevolmente calata. È possibile trovare molti cartelli “vendesi” lungo le coste e le vie dei borghi. E, ad approfittare di questa flessione del mercato, sono stati proprio gli stranieri, acquistando immobili proprio qui. Vediamo però, quali sono le loro richieste per poter concludere un affare di tale grandezza.

Cosa richiedono gli stranieri in Costiera Amalfitana

Premesso che gli stranieri sono davvero affascinati dai borghi e dalle coste della penisola sorrentina, si vede ancora una certa diffidenza nel concludere affari immobiliari in Italia, anche se ultimamente, sono un vero e proprio salvagente di questo mercato.

Gli stranieri sono abituati ad acquistare le case con l’intermediazione di un agente immobiliare. Si tratta proprio di una vera e propria prassi. Ciò succede perché i servizi forniti dall’intermediario sono quasi sempre puntuali ed eccellenti.