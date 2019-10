Smet, via libera al maxi ordine di mille semirimorchi Kögel

L’amministratore delegato di Smet, Domenico De Rosa, ha perfezionato il maxi ordine di mille nuove unità Kogel. Nei giorni scorsi, infatti, il Responsabile vendite di Kögel, Massimo Dodoni. È stato così perfezionato il maxi ordine di semirimorchi.

I nuovi semirimorchi Kögel per il trasporto intermodale

L’ordine include anche i nuovi semirimorchi Kögel Euro Trailer Mega Rail. Si tratta di rimorchi in grado di trasportare fino a 37 europallet, cioè quattro più rispetto al semirimorchio Kögel Mega. Una scelta a tutto vantaggio del trasporto sostenibile, sia sul fronte ambientale che economico. Grazie ai rimorchi Kögel, infatti, è possibile risparmiare fino al 10% di carburante, riducendo allo stesso modo le emissioni di CO2 fino al 10%.

I nuovi semirimorchi, inoltre, sono già pronti per l’intermodalità. Con una tecnologia brevettata, che rispetta la codifica P400, Euro Trailer Mega Rail possono essere trasportati anche su rotaia. Il semirimorchio, inoltre, è certificato anche per il trasporto sui treni merci rapidi, fino alla velocità massima di 140 km/h.

La storia dell’azienda di Franz XaverKögel

Kögel è attiva nel settore dei trasporti, e in particolare nella realizzazione di rimorchi, sin dal 1934. Fu in quell’anno, infatti, che Franz XaverKögel acquisì la bottega di carrettiere. Già l’anno seguente iniziò la commercializzazione di rimorchi pensati per le crescenti necessità del settore agricolo. Nel corso della propria attività, l’azienda tedesca ha introdotto nel settore numerose novità, caratterizzando il settore del trasporto merci. È stato così che, nel 1961, l’azienda è stata in grado di presentare il primo semirimorchio refrigerato interamente realizzato in plastica. Nel 1976, invece, Kögel ha presentato il primo semirimorchio refrigerato con struttura autoportante. L’azienda, tuttavia, non è attiva solo nella produzione di semirimorchi agricoli, ma anche di rimorchi per il settore edile. Infatti, già negli anni ‘50 l’azienda ha iniziato la produzione di rimorchi ribaltabili, pensati per scaricare i materiali da costruzione.

Kögel, dalla Germania all’Italia

L’azienda nata in Germania, precisamente a Burtenbach, è presente anche in Italia. In particolare, lo stabilimento italiano, che si occupa di vendita e after marketing, si trova a Verona. Il tricolore, tuttavia, non è sventola solamente nella sede italiana. Anche nella direzione aziendale. Fra i membri, infatti, anche Massimo Dodoni. In particolare, questi fa parte di Kögel dal 2014, quando era Responsabile vendite per l’Europa sud-orientale. Successivamente, dal 2017, ha ricoperto la posizione di Amministratore delegato, ricoprendo anche la posizione di Responsabile dell’Europa sud e dell’est, oltre che del settore post-vendita.