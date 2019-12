Shincheonji Chiesa di Gesù rilascia un annuncio per condannare il pastore blasfemo Jun Kwang-hoon

“Le azioni di satana che oppone Dio devono sparire dalla terra”

Azioni sataniche della Chiesa protestante portate avanti dal periodo coloniale giapponese sono rivelate

Una organizzazione politica mascherata come religiosa, il CCK dovrebbe essere chiusa permanentemente

Shincheonji, Chiesa di Gesù, il tempio del tabernacolo della testimonianza (Shincheonji Chiesa di Gesù, Chairman Man Hee Lee) ha condannato il pastore Jun Kwang-hoon che sta causando controversie con le sue recenti affermazioni blasfeme. Shincheonji Chiesa di Gesù incoraggia fortemente la chiusura definitiva del Christian Council of Korea (CCK, Consiglio Cristiano di Corea), del quale il pastore Jun Kwang-hoon èil presidente.

Tutta la congregazione di Shincheonji Chiesa di Gesù ha rilasciato la sua condanna il 24esimo, incoraggiando i membri del CCK a lasciare la loro organizzazione dato che lì non vi sarà salvezza.

Nella loro presa di posizione, i membri di Shincheonji Chiesa di Gesù viene affermato:”Il pastore Jun ha parlato contro Dio dicendo ’Se non mi prendete seriamente vi ucciderò’, e altre affermazioni simili. Ha commesso il peccato di blasfemia contro Dio e lo Spirito Santo.” Shincheonji ha anche enfatizzato, “Le parole del pastore Jun sono le parole del CCK. La vera identità dello spirito (dio) nel CCK è stato finalmente rivelato”

Hanno aggiunto “Dio il Creatore dell’universo, è unessere che tutte le genti della terra lodano e rispettano. Gesù e i membri di Shincheonji sono i figli spirituali di Dio, nati dal suo seme come è testimoniato in Matteo 13:24-30 e 13:38-39; Dio è il Padre dei membri di Shincheonji. Perché il pastore Jun vuole uccidere nostro Padre?”.

I membri di Shincheonji Chiesa di Gesù hanno pure detto, “Sembra che le chiese e i pastori del CCK sotto il presidente Jun Kwang-hoon hanno tutti lo stesso spirito (dio) e gli stessi pensieri. Jun Kwang-hoon dovrebbe lasciare la terra con CCK – o, entrare volontariamente nell’ardente lago di Zolfo.”

I membri di Shincheonji Chiesa di Gesù spiegano che gli atti atroci delle chiese protestanti che appartengono al CCK seguono le gesta sataniche che sono state portate avanti dai tempi dell’era coloniale giapponese. Hanno definito le azioni del CCK come “anti-nazione, antisociali, e antireligiose” che include la loro adorazione delle divinità giapponesi nel loro santuario. I pastori del CCK hanno aggiunto e tolto dal libro della Rivelazione e ci sono state 12’000 condanne per i crimini che hanno commesso negli ultimi 10 anni.

I membri di Shincheonji Chiesa di Gesù hanno affermato “Abbiamo paura che il nostro paese – Il Sud Korea – sarà accusato dal mondo intero come paese del Diavolo, a causa di Jun Kwang-hoon, il presidente di CCK. Il mondo intero si è espresso contro Jun Kwang-hoon e i suoi commenti blasfemi e francamente ridicoli”

Sulla stessa linea i membri di Shincheonji hanno incoraggiato quelli che seguono il pastore Jun dicendo “Credenti che seguite ciecamente – pensate che ci sarà salvezza nel CCK, una organizzazione che dice di “uccidere Dio”? Fuggite da lì.”

Un rappresentate di Shincheonji Chiesa di Gesù ha detto, “Il presidente Jun Kwang-hoon sostiene di essere stato unto e ha addirittura affermato che il paese intero del Sud Corea è centrato su di lui, che lui ucciderà Dio se le cose non vanno secondo le sue vie.” Ha anche spiegato, “Queste parole espongono le sue opinioni eretiche, che utilizza la religione per aumentare il suo potere e che si oppone a Dio. Il CCK – una organizzazione politica mascherata come religiosa- deve essere chiusa immediatamente.”

Fonte : yonhapnews TV

Choi. Su-bin, Direttore

Dipartimento delle relazioni pubbliche

SCJTV

