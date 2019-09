Il settore degli e-commerce non perde un colpo: business di 41,5 miliardi

È ormai chiaro a tutti che lo shopping online non è più una prerogativa solo dei cosiddetti “smanettatori” del web e in effetti a dimostrarlo ci sono diversi fattori. Il primo e forse quello più importante riguarda l’incremento degli e-commerce verificatosi negli ultimi anni. Ricordiamo che fino a non molto tempo fa solo le multinazionali o le grandi aziende già affermate potevano contare sull’appoggio di un sito di compravendita online. Oggi, invece, basta ricercare un qualsiasi prodotto di nicchia e sarà possibile online, a colpo d’occhio, reperire l’ecommerce dove poterlo acquistare.

A dare conferma di quanto detto ci sono anche i dati pubblicati da Casaleggio Associati attraverso la ricerca “ E-commerce in Italia ”. Il mercato degli e-commerce presenta nel 2019 un fatturato che ha già raggiunto i 41,5 miliardi di euro. I settori che creano maggiore business sono tempo libero, che si trova in pole position con il 41%, e turismo che si assesta sul 28%. Seguono ancora centri commerciali, assicurazioni, elettronica e poi tutti gli altri.

Questo successo, che sicuramente è dovuto anche alla maggiore dimestichezza acquisita con le nuove tecnologie sia da parte dei tardivi digitali che dalle nuove generazioni, si deve però anche ad altri elementi. Gli utenti preferiscono acquistare online perché questo rappresenta un risparmio di tempo. Ad essere prezioso però non è solo il tempo ma anche le risorse economiche.

Chi acquista online sa che oltre ad avere la possibilità di comparare velocemente i prezzi, ha anche l’opportunità di acquistare un prodotto a prezzo ridotto. I vantaggi economici però si intravedono non solo sugli acquisti di indumenti e oggetti, i quali spesso vengono provati nei negozi e poi acquistati negli ecommerce , ma anche in alcuni casi sulla fruizione di una determinata esperienza. È il caso dell’abbonamento alle piattaforme streaming, che consentono di vedere online molti contenuti grazie ad un budget stabilito al momento della sottoscrizione.

Un altro esempio consono riguarda, invece, il settore del gaming, che può contare su una massiccia presenza sul web di portali ricchi di giochi gratuiti di tutti i tipi. Senza considerare l’opportunità di avere sempre a disposizione nuovi bonus casino , che permettono di vivere la stessa esperienza della casa da gioco ma con un notevole risparmio.

Insomma, se gli e-commerce hanno un trend così positivo, il merito è soprattutto del modo in cui hanno avvantaggiato la vita di molti italiani.