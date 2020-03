Servizio di traduzione professionale: quando serve e quanto costa?

Un servizio di traduzione professionale può davvero fare la differenza nell’ambito di moltissimi settori e progetti internazionali, ma come scegliere un’agenzia all’altezza?

I servizi di traduzione professionale sono fondamentali per un’azienda che si rivolge a un pubblico internazionale, ma anche per i comuni cittadini che hanno necessità di utilizzare documenti ufficiali in un paese straniero, così come per gli accademici che intendono pubblicare un saggio o uno studio in un paese differente dal proprio.

Soltanto facendo questa brevissima serie di esempi si intuisce in maniera abbastanza immediata quanto sia diversificato il lavoro di un traduttore professionista e, soprattutto, quanto ci sia bisogno di competenze specialistiche per eseguire una buona traduzione.

Traduzione di documenti legali

La traduzione di documenti ufficiali è mirata a far sì che un documento possieda in un paese estero lo stesso valore legale posseduto nel paese dove è stato prodotto l’originale. Ci sono diverse prassi da conoscere per ottenere una traduzione valida e in tempi ragionevoli. Per fare solo un esempio la traduzione giurata implica che un traduttore si rechi in un qualsiasi tribunale italiano a prestare giuramento dinanzi a un pubblico ufficiale in merito alla validità della propria traduzione.

Come sanno i traduttori esperti nell’ambito legale, è consigliabile recarsi a prestare giuramento nei tribunali delle piccole città e non certo in quello delle città più popolose come Roma, Milano o Napoli. In questa maniera si accorceranno sensibilmente i tempi e si fornirà al cliente un servizio più tempestivo.

Traduzione di siti web

La traduzione di siti web implica la necessaria conoscenza della SEO, cioè dell’ottimizzazione dei testi per i motori di ricerca. Ne consegue che, perché un sito tradotto si posizioni adeguatamente sui motori di ricerca, è necessario affidare la sua traduzione a un traduttore specializzato in questo tipo di lavoro.

L’ottimizzazione testuale impone che in determinati punti del testo (come ad esempio titoli e sottotitoli) compaiano le parole chiave oppure variazioni delle stesse. Eseguire una traduzione scorrevole, rispettando anche queste “richieste” da parte degli algoritmi che regolano i motori di ricerca, non è affatto banale.

Traduzione pubblicitaria

La traduzione pubblicitaria è una delle branche più complesse della traduzione professionale, dal momento che implica necessariamente una conoscenza molto profonda dei meccanismi comunicativi che rendono efficace o inefficace la comunicazione commerciale.

Inoltre, un traduttore specializzato in traduzione pubblicitaria dev’essere dotato di un grande talento creativo, dal momento che nella maggior parte dei casi è necessario riscrivere totalmente un testo pubblicitario per adeguarlo ai canoni culturali e linguistici del paese a cui la traduzione è destinata.

Costi di un servizio di traduzione professionale

I costi di una traduzione derivano essenzialmente da tre fattori: dalla lunghezza del testo da tradurre (da dividere in cartelle editoriali), dalla coppia linguistica all’interno della quale deve avvenire la traduzione (alcune sono meno costose di altre) e dal tipo di testo che dev’essere tradotto, tenendo anche conto della finalità per la quale è stato scritto il testo originale.

Le migliori agenzie di traduzione professionale assicurano la massima chiarezza in fase di preventivo e soprattutto professionalità nella scelta dei traduttori a cui affidare ogni diverso tipo di traduzione.

I servizi di traduzione di Eurotrad, agenzia attiva in Italia da oltre 25 anni, garantiscono massima professionalità esattezza e qualità della traduzione, a prescindere dal tipo di testo e dal settore in cui esso verrà impiegato.