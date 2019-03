Serigrafia: che cos’è e perché è sempre più importante?

Su vetro, ceramica, metallo, plastica o pelle, la serigrafia è una tecnica di stampa che si utilizza per personalizzare prodotti, oggetti o manufatti di diversi materiali per riprodurre immagini, foto, loghi e scritte.

Una volta che si realizza il modello, è possibile trasferire l’inchiostro grazie a un telaio che preme leggermente sul prodotto da personalizzare con la decorazione serigrafica.

Grazie alla serigrafia, si fa passare l’inchiostro, spremuto da una racla, attraverso le maglie aperte di una matrice, costituita da un tessuto finissimo teso su un telaio (quadro da stampa), facendone depositare uno strato piuttosto spesso su un supporto qualsiasi, piano, circolare, di ceramica, alluminio, pelle, etc.

In altre parole, si tratta di una tecnica sempre più richiesta sul mercato che permette la ripetizione della stampa dell’immagine o del logo, senza perdere la definizione.

Serigrafia: origini e peculiarità

Le origini della serigrafia risalgono all’antichissimo uso di decorare stoffe, ceramiche e altri materiali, cospargendo il colore sul supporto con un pennello attraverso una maschera o stampino su cui era traforato il disegno da riprodurre.

Il sistema venne introdotto dall’Estremo Oriente in Europa attorno al XVI secolo, ma solo più tardi venne utilizzato per la stampa dei tessuti.

Le prime applicazioni grafiche della serigrafia sono dovute agli americani e agli inglesi, i quali ebbero l’idea di utilizzare questo sistema anche per la stampa su oggetti preconfezionati e su materiali solidi.

L’inglese Simon ottenne il primo brevetto nel 1907; a San Francisco John Pilsworth mise a punto un sistema per stampare diversi colori con un solo telaio nel 1915.

La serigrafia oggi

La serigrafia si distingue dagli altri procedimenti nei quali la stampa avviene per trasferimento diretto o indiretto dell’inchiostro dalla matrice alla carta.

Infatti, la matrice, preparata a mano o fotograficamente, ha le maglie del tessuto chiuse nelle zone non stampanti ed aperte in quelli corrispondenti al disegno o alle scritte che si vogliono riprodurre.

Oltre che di seta, la matrice può essere di nylon, fibre poliesteri e di acciaio inossidabile.

La serigrafia UV è quella che, negli ultimi anni,sta riscuotendo maggiore successo sul mercato.

Tra gli specialisti del settore troviamo la serigrafia di Publygraph, che offre alla clientela business e ai consumatori finali la possibilità di personalizzare prodotti e manufatti di diverso materiale con scritte, immagini e loghi aziendali.

Tra i punti di forza della serigrafia UV spicca l’utilizzo di colori ultravioletti che asciugano con maggiore rapidità,attraverso la luce ultravioletta emanata da apposite lampade che fissano definitivamente il colore sul prodotto.

In questo modo, è possibile trasformare una penna, una maglietta, un bicchiere, un vassoio, un ombrellone da spiaggia in uno strumento di marketingin grado di veicolare un flusso comunicazionale di grande valore aggiunto alla clientela.

Inoltre, gli oggetti stampati con una scritta o un’immagine sono un’idea regalo carina e sempre gradita per fidelizzare con i clienti.

Serigrafia: quali sono i prodotti che possono essere personalizzati?

Tantissimi sono i prodotti e i manufatti che possono essere personalizzati con la stampa di un logo, di un’immagine, di una scritta o di una foto.

Ecco un elenco succinto di prodotti che possono essere oggetto di stampa serigrafica:

capi in tessuto come magliette, vestiti, tele, cravatte, materiale sportivo, qualsiasi capo di abbigliamento e calzature,

oggetti in plastica e gadget aziendali: cartelli segnaletici, pensiline, pannelli, etc.,

dipinti, cartelli, disegni, affissioni etc.,

manufatti in legno di qualsiasi tipo (faggio, ciliegio, frassino, etc.), per mobili, oggettistica, pannelli, cassapanche, etc.,

specchi o vetri come bottiglie, bicchieri, vassoi, vasi, vasetti, fialette e ogni manufatto in vetro,

forniture alberghiere per ristoranti, pub, bar tavole calde, etc.: bicchieri personalizzati per bevande fredde e calde, bicchierini da caffè, tovagliette personalizzate e portaposate personalizzate, cartoni d’asporto come le scatole portapizza, i porta patatine o le scatole portafritti, tovaglioli personalizzati da bar ad 1 velo da esporre sul banco, bustine di zucchero, sottobicchieri personalizzati, boccali per la birra da servire ai tuoi clienti con stile ed eleganza,

etichette o calcomanie per la decorazione di vetri, o ceramiche,

zerbini e tappeti personalizzati con la scritta o il logo della tua ditta da esporre all’entrata del tuo store,

timbri automatici e manuali.

Servizio stampa decorazioni serigrafiche

Per procedere alla richiesta del servizio stampa serigrafica su qualsiasi tipo di prodotto, di forma e materiale diverso, devi selezione dalla serigrafia online l’oggetto che vuoi ordinare, scegliere dove posizionare il logo, l’immagine o la scritta, il quantitativo desiderato e allegare il file con l’immagine, la scritta o il logo da stampare.

Avrai la possibilità di ricevere un’anteprima da approvare oppure da modificare e, in 7/10 giorni feriali, a partire dal giorno successivo a quello della conferma delle bozze di stampa, avrai la possibilità di ricevere il tuo ordine a domicilio.