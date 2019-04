Scopri i risultati delle ultime partite del campionato di Serie A su Sky Sport

Guardare il calcio in TV al giorno d’oggi non è facilissimo, anche se alcuni canali consentono di acquistare il singolo evento, cosa che permette di vedere le gare che interessano di più il singolo tifoso. Ci sono poi numerosi siti internet che aiutano negli approfondimenti, che permettono di vedere le azioni migliori o anche di analizzare la classifica e gli eventi principali. L’offerta è comunque variegata e chiunque può trovare la formula che preferisce anche perché quest’anno il campionato di Serie A si sta mostrando particolarmente interessante, come possiamo notare scorrendo tutti i risultati di Serie A su Sky sport. Anche quando i giochi sembrano fatti, c’è sempre posto per qualche bella sorpresa.

Un Campionato combattuto

Vero è che il primo posto nella classifica del campionato 2018-2019 è scontato già da tempo, con una Juve che non perdona e che miete successi uno dopo l’altro; a seguire il Napoli, quasi altrettanto forte e quasi altrettanto positivo in questa stagione di gioco, che comunque lo sta per dichiarare bravo secondo, dietro la squadra torinese. Guardando più sotto invece le cose si fanno decisamente più complicate. Tra il terzo e l’ottavo posto ballano “solo” 7 punti, con 4 partite che ci separano dalla fine del campionato, e quindi ben 12 punti in palio. Certo per superare i team più agguerriti servirà un gran bel gioco, ma anche qualche colpo di fortuna. Intanto dopo la 34° giornata di Campionato l’Inter si mantiene ben stretto il terzo posto, pareggiando contro la Juventus capolista; mentre l’Atalanta sale al quarto posto, battendo l’Udinese nel match di lunedì sera.

Chi sale e chi scende

Oltre all’Atalanta, che ha mostrato di saper giocare al meglio quando le necessità lo richiedono, anche altre squadre hanno saputo sfruttare la partita al meglio. Come ad esempio il Torino, in uno scontro diretto con il Milan che la sovrastava, si trova oggi a pari merito, pronto ad affrontare le ultime giornate di campionato tendendo al meglio possibile. La Fiorentina invece si fa battere in casa dal Sassuolo, che con questo colpo di coda si porta a un punto sopra alla squadra di Firenze. La Spal batte il Genoa in casa, cercando così di alzarsi sopra la zona retrocessione; lo stesso riesce a fare il Bologna, battendo in casa l’Empoli.

Cosa si prospetta per la prossima giornata

La 3° giornata di campionato porterà sicuramente a degli scontri particolarmente interessanti. Avere molte squadre racchiuse in pochissimi punti è sempre un vantaggio per chi segue il bel gioco, perché sicuramente i diversi team cercheranno di giocare al megliodelle proprie possibilità, per salire di qualche gradino, o anche solo per mantenere la posizione che si sono costruiti nel tempo. A tal proposito sarà di grande interesse Juventus-Torino, il derby di venerdì sera, con i granata alla ricerca di almeno 1 punto, per galleggiare intorno al quinto posto, o addirittura di 3 punti per attentare alla posizione dell’Atalanta. Altrettanto interessante Lazio-Atalanta, Milan- Bologna e Udinese-Inter. Per chi ha la passione del calcio si preannunciano giornate decisive, imperdibili.