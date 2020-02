Scommettere senza rischi: come fare? Bonus senza deposito e altri segreti

Scommettere senza rischi è l’ambizione di ogni appassionato di scommesse che si rispetti, ma di per sé il betting è un’attività che richiede una certa propensione all’azzardo. Di conseguenza una componente di rischio è sempre presente ma questo può essere mitigato con alcune accortezze. La registrazione su un sito di scommesse dotato di licenza ADM, che offre scommesse gratuite, è sicuramente il primo passo da fareper tutelarsi.

Un operatore autorizzato dall’Agenzia dei Monopoli (comunemente indicato dalla sigla AAMS) offre garanzie sul proprio conto, in quanto il denaro depositato ed eventualmente vinto è per legge a disposizione del cliente, che ha diritto di prelevarlo secondo i termini e condizioni indicati dal portale. Questa tutela non è garantita dai bookmakers .com, che operano con licenze non italiane e che di conseguenza sfuggono alla giurisdizione del nostro Paese. In questo caso la chiusura senza preavviso del proprio conto comporta la perdita totale dei soldi presenti sull’account. Inoltre, sempre per legge, i siti di scommesse .it devono riportare sul proprio portale le normative e probabilità di vincita, valide non solo per le scommesse ma anche per altri giochi come il casinò, le slots, il poker e altri prodotti. Spesso i bookmakers ADM/AAMS presentano inoltre delle offerte promozionali riservate ai nuovi clienti che si registrano per la prima volta, chiamati bonus scommesse senza deposito, che possono consistere in scommesse gratis o bonus per le multiple. Ciò che spinge i siti di scommesse a promuovere questi bonus è chiaro: aumentare la clientela facilitando inizialmente il gioco nella consapevolezza di non correre alcun pericolo. Anche chi non ha mai giocato, di fatto, può cominciare a muoversi nel mondo delle scommesse senza doversi preoccupare di cosa accada al proprio portafoglio.

I bonus senza deposito per le scommesse si distinguono in due tipologie differenti: real bonus o fun bonus. denaro reale. I primi possono essere immediatamente convertiti in denaro prelevabile puntandoli una volta sola sulle scommesse, mentre i secondi hanno requisiti di puntata più stringenti e vincolanti. Un’offerta senza versamento tipica del betting è la “freebet”, ovvero una scommessa gratuita da piazzare integra, sia una somma da scommettere con più puntate, nel rispetto di quanto specificato in termini e condizioni. Nella maggior parte dei casi, quando l’esito di una scommessa giocata impiegando questo bonus è positivo, dalla vincita viene decurtata la somma del bonus senza deposito. Ogni giocatore deve rispettare i tempi del “rollover”, ovvero soddisfare i succitati requisiti di puntata entro e non oltre il numero di giorni indicato dal regolamento del bonus.

Dopo aver sviluppato un certo volume di gioco richiesto, l’utente può prelevare realmente quanto maturato e vinto. Con tutti questi vantaggi, i bonus senza deposito rappresentano sempre più una discriminante essenziale nella scelta di un operatore. Le promozioni di questo tipo vanno dalle scommesse alle slot machine e permettono di provare i servizi del bookmaker con la certezza di non andare mai in rosso. Non rimane altro che accertarsi di scommettere presso operatori o centri con autorizzazione e licenza, così da potersi godere in piena libertà il divertimento del betting. Nell’ambito dei giochi da casinò, talvolta è possibile pure imbattersi in pacchetti di giri gratuiti su slot specifiche, le cosiddette “freespins”, mentre nel casinò online vengono erogati crediti da spendere alla roulette e nel bingo vengono consegnate cartelle in regalo.

Considerando la grande mole di operatori presenti sul mercato in Italia e il volume sempre crescente di gioco online in Italia, anche le offerte che non richiedono deposito sono varie. I bonus di benvenuto sono ormai la chiave di accesso per ogni buon bookmaker e l’impressione è che a lungo andare l’offerta generale si trasformerà ancora per il meglio, con gli operatori “affamati” di nuovi clienti e sempre pronti a proporre offerte personalizzate e che intercettino al meglio le preferenze dei nuovi potenziali scommettitori.