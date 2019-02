Come scegliere la biancheria intima con Biba Intimo

La giusta scelta della biancheria intima è importante. La lingerie infatti deve essere comoda e bella, così da mettere in risalto i nostri punti forzi e farci sentire belle in ogni occasione. Qui di seguito ti offro alcuni consigli su come scegliere la biancheria intima adatta a te. Come quella di Imec Intimo che trovate su Biba Intimo.

La scelta della biancheria intima non deve essere lasciata al caso perché è un qualcosa che indossi ogni giorno e perciò deve essere di buona qualità. Non puntare al risparmio ma piuttosto a un prodotto che, tenendo di conto della qualità, ti offre un prezzo interessante.

La biancheria migliore poi ti aiuta a valorizzare le tue curve e non mortifica il corpo. Qui occorre aprire una parentesi. Non è detto che ciò che piace a te è quello che realmente ti sta bene. Potrebbe essere infatti che il tuo gusto personale non coincide proprio con ciò che esalta il tuo fisico.

Ti aiuto a capire qual è il reggiseno adatto a te in base al tuo fisico. Perciò prosegui con la lettura per individuare il modello giusto per te.

Se hai il fisico a triangolo

Se hai il fisico a triangolo o a pera, cioè la parte sopra del corpo è più piccola rispetto ai fianchi, devi puntare su quella biancheria che ti permette di “allargare” la parte sopra. Cioè che a colpo d’occhio proporziona, in questo caso puoi scegliere un reggiseno imbottito e che magari ti aiuti ad allargare un po’ le spalle. Scegli come slip una brasiliana un po’ sgambata, ti aiuta a valorizzare un po’ di più i fianchi. Anche una mutanda a vita alta può andare bene.

Evita le mutande eccessivamente basso con il punto vista troppo basso. Accentuerebbero le curve della parte bassa.

Se hai il fisico a rettangolo

Hai un fisico slanciato e magro, le spalle sono larghe praticamente quanto il bacino. Anche i fianchi e il punto vita hanno quasi la stessa larghezza. Devi perciò cercare di accentuare le curve con una mutanda a vita molto bassa che mette in risalto sedere e fianchi. Come reggiseno scegli un modello che sulle spalle è sottile. Evita mutande a vita alta, accentuano il fisico a rettangolo. Evita per lo stesso motivo i reggiseni a fascia che schiacciano il seno.

Se hai il fisico a cuore

Il fisico a cuore (o a mela) è caratterizzato da fianchi e bacino stretti e seno prosperoso. E’ probabile che hai bisogno di reggiseni che sostengono davvero, forse rinforzati. Scegli un modello che non lo schiaccia. Come mutanda una vita bassa, opta per tanga e perizomi. Evita top troppo accollati e le coulotte a vita alta.

Se hai il fisico a clessidra

Si può dire che è il fisico proporzionato. Spalle e bacino sono larghi. Il punto vita è piccolo e i fianchi si allargano. Tutto sommato puoi permetterti di indossare tutto, ad eccezione forse delle culotte sportive che mortificano il tuo corpo.

Triangolo invertito

Infine se hai un fisico a triangolo invertito, cioè più ampio sopra e più stretto sotto, cerca un reggiseno che sostiene e che arrotondi. Come mutandina una brasiliana che offre una maggior curva sul lato B.