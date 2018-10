Come scegliere una facoltà di psicologia a Napoli? La scelta della facoltà da seguire è molto importante, in quanto può determinare il proprio futuro lavorativo. Proprio per l’importanza di questa decisione sono sempre più i ragazzi che si sentono confusi e vanno alla ricerca di una guida alla scelta che li possa condurre a quella che più si adatta alle loro esigenze.

La prima scelta da effettuare è se seguire un corso di laurea magistrale in Psicologia o se seguire prima la triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche. Vediamo insieme dunque in cosa consistono queste due aree e quale ateneo scegliere.

Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche a Napoli: in cosa consiste e dove seguire il corso

La laurea in Scienze e tecniche Psicologiche è un percorso che permette di studiare in modo approfondito materie quali: Psicologia, Pedagogia e Filosofia. Secondo i dati rilevati, coloro che hanno conseguito la laurea con un voto medio di 98,7 dopo il corso triennale hanno trovato lavoro dopo circa un anno.

La maggior parte degli studenti però ha scelto di seguire un corso post-laurea, altri invece hanno seguito master e corsi più specifici per professionalizzarsi in un preciso settore. Se scegli di seguire questa facoltà, devi sapere che se scegli di iscriverti all’università tradizionale dovrai superare dei test specifici, perché il corso è a numero chiuso.

Se questo è il tuo sogno e non vuoi affidarti ad una probabilità di ingresso, potresti scegliere di seguire la Facoltà di Psicologia a Napoli mediante i corsi offerti dalle università telematiche, come ad esempio il corso offerto da UniCusano. Uno dei punti a favore della laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche a differenza della magistrale è quella di ottenere un primo titolo di studio dopo 3 anni. Inoltre, al termine di questo percorso si può concludere il piano di studi con la laurea magistrale o si può prendere in considerazione una strada alternativa.

Laurea magistrale in Psicologia a Napoli e consigli su dove seguire il corso

La laurea magistrale in Psicologia è un percorso integro dalla durata di 5 anni. Durante questo corso di laurea si studiano tutte le materie relative alla filosofia, pedagogia e psicologia. Alla fine di questo percorso si ottiene direttamente un titolo di studio magistrale in Psicologia.

Secondo le statistiche, gli studenti che trovano lavoro dopo la laurea sono circa il 79% a fronte di ottimi voti alla conclusione del percorso scolastico.

La laurea magistrale in Psicologia a Napoli può essere conseguita presso l’ateneo tradizionale, ossia l’Università degli Studi Federico II. In base agli anni in cui si formula la richiesta di iscrizione, questo corso potrebbe essere, come quello illustrato prima, a numero chiuso.

Per chi invece ha già una laurea triennale in psicologia o titoli equipollenti, potrebbe scegliere di seguire gli ultimi due anni di corso ottenendo il titolo di laurea magistrale in Psicologia, anche presso le università telematiche del territorio, tra quelle che offrono questo percorso di studi troviamo ad esempio l’Università Nicolò Cusano.