Scegliere correttamente gli pneumatici estivi

Per garantire la propria sicurezza e quella degli altri è indispensabile scegliere con molta cura quelli che saranno i pneumatici estivi da montare sulla propria automobile. Innanzitutto è indispensabile scegliere la misura corretta.

Per farlo è sufficiente verificare quelle che sono le indicazioni del costruttore riportate sopra il libretto di circolazione. Attenzione a questo aspetto perché sgarrare, in questo senso, significa esporsi al rischio di sanzioni amministrative pesantissime.

Le gomme estive che sono vendute in Europa devono essere omologate per cui è indispensabile che sulla spalla compaiano la E di Europa seguita da un numero che rappresenta il Paese europeo in cui è stata ottenuta l’omologazione. Per l’Italia, ad esempio, la sigla dovrà essere E3. Prima di acquistare va considerata la capacità della gomma di resistere all’acquaplaning.

Esiste un’apposita classifica in merito alle prestazioni dello pneumatico sul bagnato. Il valore migliore è la A. Per ultimo, ma non meno importante, occorre tenere conto dell’aderenza all’asfalto che deve essere ottima sia sull’asciutto che sul bagnato per garantire un minore spazio di frenata. Al momento di effettuare l’acquisto questo è un dato che viene indicato su ogni pneumatico. Minore è la distanza da percorrere per arrestare il veicolo, migliore è la sua aderenza all’asfalto.

Perché acquistare i pneumatici online è conveniente?

Se fino a qualche tempo fa la soluzione più adottata per acquistare i pneumatici era quella di recarsi dal proprio gommista di fiducia, oggi le cose sono un po’ cambiate. Grazie all’avvento di internet, infatti, sono sempre di più coloro che decidono di acquistare i pneumatici direttamente online.

Una tendenza in continua crescita che porta, inutile nasconderlo, diversi vantaggi che è bene andare ad evidenziare.

– Il risparmio è il primo vantaggio. Ed è innegabile che questo ci sia e sia anche abbastanza sostanzioso. Si parla di una percentuale quasi pari al 30% rispetto a quelli che sono i canali tradizionali. E questa percentuale si riferisce ad una singola gomma.

– La scelta di pneumatici tra cui acquistare quelli che maggiormente si abbinano alle proprie esigenze è illimitata dal momento che ci si trova dinnanzi ad un vero e proprio negozio virtuale in cui le “scorte” sono infinite.

– Alcuni negozi online hanno a disposizione una serie di gommisti convenzionati a cui far arrivare i pneumatici acquistati in modo che gli stessi possano essere montati direttamente sulla vettura.

– I tempi di consegna, negli ultimi anni, sono migliorati notevolmente al punto che molto spesso è possibile ricevere i pneumatici acquistati entro 24 ore e, a volte, senza nemmeno dover sostenere il costo relativo alla spedizione.

Prima di acquistare online i propri pneumatici, però, è fondamentale ricordare di verificare l’attendibilità del sito che si è scelto per effettuare l’acquisto. E tutto questo per non incorrere in spiacevoli sorprese.