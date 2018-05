Sant’Agnello: Giuseppe Gargiulo una candidatura per una città migliore

“Mi ricandido per confermare, se lo vorrete, il mio impegno e la mia vicinanza a ciascuno di Voi. Mi rivolgo a tutti i miei concittadini singolarmente, perché la politica è per me anzitutto “ascolto” e attenzione alle persone ed alle loro legittime esigenze.

Come sapete sono stato uno di Voi al Comune e in caso di conferma continuerò ad essere Vostro tramite per portare le istanze, di tutti e di ciascuno, all’attenzione degli organi preposti, specie a favore dei soggetti più deboli.

Nel corso di questo mandato avete conosciuto il mio impegno e soprattutto la mia costanza e presenza continua nell’esercizio del ruolo assegnatomi .

Oggi spero di avere la possibilità di continuare il percorso iniziato con un Sindaco ed un’Amministrazione che hanno trasformato in meglio il nostro territorio. ”

Ecco le parole di Giuseppe Gargiulo, candidato per il rinnovo del consiglio comunale nella lista “S.Agnello Prima di tutto” con Piergiorgio Sagristani Sindaco.