Sant’Agnello. Da “Thelma e Louise Party” tutto ciò che ti occorre per Halloween ed ogni tipo di festa

Sant’Agnello. Mancano pochi giorni alla festa di Halloween, tanto amata oramai dai bambini ma anche dai grandi. Se vuoi organizzare una festa per i tuoi piccoli o decorare la tua casa in tema allora non puoi non andare nel negozio “Thelma e Louise Party” dove potrai trovare tutto quello che ti occorre. Ce n’è veramente per tutti i gusti e tutte le esigenze, dalle classiche zucche illuminate, ai fantasmini, alle candele, agli scheletri, ai palloncini a tema, passando per ragni e ragnatele, maschere spaventose, portadolcini per il classico “dolcetto o scherzetto” e tanto altro ancora. Una volta entrati c’è veramente da perdersi. Ma il negozio non si limita ovviamente solo al necessario per Halloween ma ti offre tutto quello che serve per rendere le tue feste indimenticabili, che siano compleanni, matrimoni, battesimi, prime comunioni, feste di laurea e qualsiasi altra occasione. “Thelma e Louise Party” ti aspetta, inoltre, giovedì 31 ottobre alle 17.00 una festa per tutti i bambini, con tanto divertimento e la presenza del truccabimbi. Il negozio si trova al Corso Italia 111, di fronte al Municipio. Per qualsiasi informazione contattare i numeri 3393887427 – 3203165567.