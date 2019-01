Sant’Agnello. Studio di consulenza “avv.to Alessandra Petrillo”.

Lo “Studio Petrillo” nasce dall’iniziativa imprenditoriale dell’avvocato Alessandra che, dopo un’esperienza decennale nell’amministrazione di aziende private di consulenza per la partecipazione a bandi per opere pubbliche, ha deciso di offrire le sue competenze a supporto delle Piccole e Medie Imprese Campane.

Lo studio opera in Penisola Sorrentina e nell’area di Napoli-Nord ed offre consulenza a privati, liberi professionisti e PMI per sviluppare o avviare attività (turistiche, artigianali, manifatturiere, commerciali, etc.) cogliendo, in particolare, le opportunità fornite dai finanziamenti pubblici nazionali o regionali.

Le attività svolte si suddividono in cinque filoni principali:

INFORMAZIONE: Lo studio diffonde notizie sui nuovi bandi di finanziamento pubblico mediante la newsletter (attivabile gratuitamente su sito https:\www.consulenzapa.it) ed il servizio «Email Alert», che avvisa i clienti su opportunità compatibili con i loro specifici progetti.

TUTORING: Lo studio affianca i clienti nella fase di definizione ed avvio di una nuova attività imprenditoriale o nello sviluppo della stessa, suggerendo le opportunità di finanziamento pubblico che meglio si possono adattare alla realtà del cliente. Il tutoraggio avviene anche a livello dei contenuti tecnici, mediante la proposta di soluzioni, mirate a raggiungere in pieno gli obiettivi finali dei bandi, che permettono di far distinguere la progettualità del cliente rispetto a quella della concorrenza.

CONSULENZA PROGETTUALE: Grazie all’esperienza maturata, l’avvocato Petrillo e i suoi collaboratori sono in grado di assistere l’imprenditore in ogni aspetto legato all’iter procedurale per la richiesta di un finanziamento pubblico: presentazione della domanda (analisi di mercato, organizzazione tecnico-amministrativa del progetto, realizzazione del business plan, etc.), gestione dei rapporti con l’Ente finanziatore, gestione del progetto (scadenze, costi, fornitori, milestones, etc.), preparazione rendicontazioni intermedie e finali.

BUSINESS OPPORTUNITY: Mediante il servizio di “Business Opportunity”, l’utente riceve periodicamente notizie sui nuovi bandi di finanziamento pubblico su cui i suoi prodotti/servizi sono riconosciuti come spese ammissibili. L’utente potrà comunicare tali opportunità ai propri clienti, usandole come elemento di incentivo per convincerli a sceglierlo come fornitore e allocando i suoi costi nell’ambito di un loro progetto finanziato.