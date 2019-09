Sant’Agnello, da Cartoleria Sorrento tante offerte per la scuola con Didatto

Sant’Agnello, all’interno del Polo Commerciale Aurora CONAD, di fronte Piazza della Repubblica, la CARTOLERIA SORRENTO offre tutto per la scuola e l’ufficio.

La promozione scuola, in collaborazione con l’alta qualità di DIDATTO, propone offerte particolari sul materiale scolastico : dal 1 al 3o settembre ricevi buoni spesa pari al valore dei prodotti DIDATTO acquistati, esempio, per una spesa di 20 euro, ricevi un valore sconto da 2o euro, in 10 buoni spesa da 2 euro ciascuno, ma bastano anche solo 10 euro di spesa Didatto.

I buoni sconto possono essere utilizzati dai clienti per l’acquisto di prodotti scolastici Didatto effettuati entro il 30 aprile 2020. I buoni non sono cumulabili con altri buoni, sconti o promozioni in corso. L’acquisto effettuato con i buoni non dà diritto ad altri buoni d’acquisto. Si può utilizzare un buono da 2 euro ogni 10 euro di spesa.

I buoni possono essere spesi solo da CARTOLERIA SORRENTO, unica sede Corso Italia, 374 – Sant’Agnello – Polo Commerciale Aurora CONAD.

CARTOLERIA SORRENTO offre un’ampia scelta di servizi : tutto per scuola e ufficio, vendita ed assistenza informatica, computer, stampanti, grafica, siti web e servizi fotografici, registratori di cassa telematici omologati, articoli da regalo.

Per info : https://www.facebook.com/cartoleriasorrento/