Sanitari monoblocco moderni e comodi

Il fascino senza tempo dei wc monoblocco

Il bagno non è, come si pensa, una stanza secondaria da arredare alla bene in meglio senza seguire alcun criterio logico od estetico. Si tratta, bensì, di un ambiente che riveste un ruolo determinante e il cui arredo deve essere curato in ogni minimo dettaglio affinché risulti esteticamente armonioso ed unico da un punto di vista stilistico. Scegliere dei sanitari dal design intrigante diventa dunque condizione necessaria affinché il bagno possa avere l’atmosfera che intendiamo conferirgli. Di lavabi, bidet, box doccia e wc di design in commercio ce ne sono ormai a bizzeffe. Sono così tanti i modelli a disposizione della clientela che scegliere è a volte una vera e propria impresa. Tra i wc più gettonati ci sono quelli monoblocco che, pur avendo un design molto più classico rispetto a quelli sospesi tanto in voga oggi, sembrano avere un fascino intramontabile. Sebbene il mercato pulluli letteralmente di proposte maggiormente in linea con le tendenze del mometo, il wc monoblocco continua a tenere banco grazie, probabilmente, alla sua robustezza e versatilità. Le sue linee sono tali da renderlo adatto a qualunque ambiente, dal più classico al più moderno, all’interno del quale s’integrerà alla perfezione accostandosi senza problemi anche a sanitari di tutt’altro genere e stile.

Perché scegliere un wc monoblocco dal design retrò

Da Innova Passione Casa c’è il meglio che il mercato possa attualmente offrire in termini di sanitari monoblocco di design. Proposte che sono tutte indistintamente caratterizzate da un denominatore comune: ci riferiamo all’alta qualità dei materiali e all’efficienza che sono in grado di garantire nel tempo, destinati come sono a durare il più a lungo possibile proprio in virtù della loro naturale robustezza. Alcuni di questi wc monoblocco hanno un design classico, altre si contraddistinguono per linee prevalentemente moderne che li rendono adatti ad essere inseriti in contesti più moderni o addirittura contemporanei. Chi ama lo stile di una volta gradirà maggiormente modelli come Advance, Look ed Urb.y: i primi due hanno una seduta squadrata, mentre l’ultimo ha una forma tondeggiante e molto più morbida di quella dei precedenti. Si tratta, in tutti e tre i casi, di vasi a filo muro che s’installano nella maniera classica. Non sono richiesti perciò particolari accorgimenti. Anzi, possono essere rapidamente montati anche da chi non ha particolare dimestichezza con il fai da te, visto e considerato che la loro installazione è davvero molto semplice. Fermo restando, comunque, che al momento dell’acquisto è possibile richiederne il montaggio da parte di uno specialista, che provvederà a sostituire il vecchio wc o ad installare direttamente quello nuovo nel giro di poche ore. Tutti i vasi monoblocco presenti sul sito sono comprensivi dell’apposito scarico alla parete ma sono sprovvisti, invece, del copri wc, che dovrà essere acquistato a parte.

I wc monoblocco dalle linee moderne di Innova Passione Casa

La gamma di wc monoblocco presente sul sito, dicevamo, contempla anche diverse proposte dal design più grintoso o dichiaratamente moderno, pensate per chi predilige gli ambienti che siano maggiormente in linea con i tempi e con le tendenze del momento. È il caso, ad esempio, del wc monoblocco p w/ca, unico nel suo genere e decisamente scenografico in virtù delle sue linee. Il vaso ha una forma molto caratteristica: è bombato, quasi panciuto per dirla volgarmente, e la seduta è perfettamente tondeggiante e in quanto tale piuttosto confortevole. Realizzato in ceramica bianca, così come la quasi totalità delle proposte inserite all’interno del catalogo di Innova Passione Casa, sarà in grado di regalare al vostro bagno un aspetto elegantemente moderno diventandone, addirittura, l’elemento principale. È Easy nel nome e nel prezzo l’altra proposta sulla quale intendiamo soffermarci: un wc basico e dalle linee essenziali, con scarico a parete e interamente realizzato in ceramica bianca. Si tratta, stavolta, di un wc monoblocco di poche pretese che risulta assolutamente perfetto per completare un bagno di servizio. E sebbene il suo prezzo sia così ragionevole, coniuga funzionalità, comfort ed estetica in maniera pressoché impeccabile. Un’alternativa, dunque, da prendere seriamente in considerazione se si vuole toccare con mano la praticità dei vasi monoblocco.