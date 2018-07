Il ruolo dei cartomanti telefonici

Cartomanzia telefonica. Tra esoterismo e consultazioni amichevoli

Anche in Italia e in Svizzera, come nel resto d’Europa, il fenomeno della cartomanzia ha subìto negli ultimi anni un cambiamento radicale. Se un tempo infatti la figura del cartomante era quella strettamente collegata a personaggi dall’aspetto bizzarro o dall’abbigliamento quantomeno particolare, oggi nella maggior parte dei casi la cartomanzia è un servizio usufruibile anche, e soprattutto, per via telefonica! Ecco infatti che, ai tempi di internet e dei social media, anche questa antichissima pratica divinatoria ha seguito il forte richiamo del rinnovamento dettato dalle nuove tecnologie, fornendo consulenze esoteriche telefoniche, e a basso costo, disponibili ben 24 ore al giorno. Attraverso siti internet sempre più accattivanti e completi, oggi, per ricevere un semplice consulto con i cartomanti al telefono, a differenza di quelli “tradizionali”, non sarà più necessario prenotare un appuntamento, aspettare per giorni o effettuare scomodi viaggi in macchina, necessari per raggiungere il domicilio o lo studio della cartomante. Ci sono poi i numeri 899 in Italia e gli 0901 per la cartomanzia in Svizzera, interamente dedicati alla cartomanzia al telefono che, raggiungibili in qualsiasi momento della giornata o della notte, permettono di ottenere un consulto in modo del tutto anonimo e immediato.

Ma in cosa consiste la cartomanzia?

La cartomanzia, ossia l’arte di prevedere il futuro attraverso la conoscenza, la lettura e la giusta interpretazione delle carte da divinazione, (tarocchi o carte degli oracoli) e di altri oggetti considerati magici, è un fenomeno che da sempre ha affascinato e incuriosito le più svariate civiltà. L’occulto infatti, così come le vere o presunte capacità divinatorie di stregoni, sensitivi o fattucchiere, da secoli hanno permeato la storia dell’umanità senza mai scomparire del tutto. Anzi, negli ultimi anni, forse a causa dell’insicurezza economica in cui viviamo, questo fenomeno ha assunto delle sfumature del tutto inaspettate; ecco infatti che, gli italiani alla ricerca di risposte inerenti una tanto agognata stabilità economica, un posto di lavoro fisso o un amore felice, oggi preferiscono sfruttare i servizi di consulenza divinatoria offerti dalle cartomanti, sia online che al telefono, poiché caratterizzati da tariffe chiare e spesso (vista la sempre più serrata concorrenza) particolarmente economiche, soprattutto se paragonate alle cifre spesso esorbitanti e ingiustificate, richieste dai cosiddetti chiromanti “tradizionali”

Perché ci si rivolge ai cartomanti?

I motivi che spingono le persone a consultare i cartomanti, sia telefonicamente che via web, sono svariati e possono includere scelte o dubbi importanti, riguardanti la carriera, l’amore o il denaro. Non tutti però decidono di rivolgersi alla cartomanzia per ottenere delle risposte. Sembrerebbe infatti che, secondo le ultime statistiche, sarebbero in crescita coloro che, nella figura del cartomante cercano più che una risposta ai propri dubbi esistenziali, una semplice consultazione amichevole, che spesso nulla ha a che vedere con l’esoterismo! Le tariffe telefoniche della cartomanzia a basso costo, infatti, invogliano i clienti a chiamare con frequenza a tali numeri e, non raramente, ad instaurare contatti attraverso conversazioni amichevoli con chi sta dall’altra parte della “cornetta”, diventando così degli abituè.

Come si è evoluta la cartomanzia nell’era di internet?

Attraverso gli ultimi dati riguardanti il fenomeno dell’esoterico, appare ben chiaro come il cambiamento legato alla tecnologia abbia aperto una nuova finestra anche a questo settore, che oltre alle linee telefoniche e ai siti internet oggi può permettersi di offrire consultazioni anche attraverso le applicazioni per gli smartphone. Più che in calo, quindi, la cartomanzia sembrerebbe essere invece nel pieno di una vera e propria fase evolutiva, dove pratiche app interattive hanno preso il posto di sfere di cristallo o altri simboli magici, più o meno credibili. Ecco allora che i maghi del nuovo millennio si armano di smartphone, tablet e social network come facebook, o di immediate chat online attraverso whatsapp. Ed ecco che, per usufruire di queste nuovi mezzi di divinazione, il cliente potrà effettuare il pagamento per i compensi pattuiti direttamente con la propria carta di credito o attraverso Paypal. A pagamento effettuato avverrà l’invio delle immagini dei tarocchi sorteggiati, attraverso una semplice fotocamera. Un nuovo canale di scambio utilizzato dai cartomanti è oggi rappresentato anche da Skype, con cui è possibile instaurare un contatto più diretto tra il cliente e il praticante delle arti divinatorie.