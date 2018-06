Roll up e pubblicità con pannelli espositivi

L’ immagine è un elemento tanto semplice in apparenza ma così importante da comporre le nostre vite. Noi viviamo nella società in cui l’immagine ha un ruolo preponderante nella maggior parte degli aspetti della nostra quotidianità e di conseguenza tutte le attività che conosciamo ne sono influenzate. Per esempio il marketing si basa, in molti aspetti, sul promuovere un prodotto attraverso un’immagine che colpisca il possibile acquirente, in modo tale da imprimere nei suoi pensieri ciò che stiamo andando a vendere. Nel corso della storia della pubblicità offline sono stati utilizzati vari strumenti come supporto fisico per la promozione dei prodotti ma uno in particolare si è rivelato fondamentale: il roll up.

Andando in varie mostre, showroom, fiere e esposizioni si può notare come questo strumento sia sempre tra i più utilizzati, ma perché? Per capirlo bisogna iniziare spiegando che cos’è fisicamente questo particolare supporto.

Roll-up: come sono fatti

Il roll-up è un espositore pubblicitario di grande impatto che viene utilizzato, come abbiamo già visto, in tutti quei luoghi e occasioni in cui è possibile venire a contatto con un gran numero di persone. I punti di forza di questo strumento sono la versatilità e la portabilità in virtù della struttura di cui è dotato che unisce la facilità d’utilizzo alla solidità di cui si ha bisogno quando si devono fare delle trasferte anche lunghe. La struttura dei roll-up con la sua presenza riesce a creare un’immagine evocativa e memorabile nelle mente delle persone e far sì che all’elemento pubblicizzato venga associata un’emozione.

Ovviamente questo tipo di supporto è completamente personalizzabile in modo da permettere al cliente di trovare la soluzione giusta per la sua azienda e il suo prodotto.

Pannelli espositivi avvolgibili

I rollup sono disponibili in varie soluzioni e dimensioni ma uno dei modelli più usati è quello avvolgibile: quest’ultimo permette di coprire ampi spazi e quindi a rendere più facile la promozione pubblicitaria. Il fatto che il pannello sia avvolgibile non rende il rollup più scomodo da utilizzare o da trasportare, poiché la struttura e perfettamente ripiegabile e trasportabile in comode borse o trolley in ABS. Il montaggio rimane anch’esso di facile uso poiché in questa soluzione vengono usati dei magneti che oltre a semplificarne la montatura rendono quest’ultima sicura e affidabile.

