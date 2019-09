Rocco Commisso: “Sono arrivato nel calcio italiano non per i soldi.” Tutte le notizie del fantastico mondo di sport sono su fscore

Rocco Commisso è una nuova faccia nella Serie A del calcio italiano, un miliardario americano di origini italiani è diventato il proprietario della Fiorentina. I tifosi della “squadra viola” possono seguire le sue partite su fscore. Il suo arrivo è stato appresso con ottimismo perché ultimamente “la squadra viola” non fa vedere dei grandi risultati.

Rocco Commisso, 69 anni, fondatore del colosso dei servizi via cavo Mediacom, è il nuovo proprietario della Fiorentina. Commisso è già il proprietario del club di calcio americano NASL “New-York Cosmos” che l’ha salvato dalla bancarotta. Il miliardario è da tempo che tenta di entrare nel calcio italiano ed ora finalmente il suo sogno si è realizzato. In una delle interviste Commisso confessò: “Da ragazzino scappavo di nascosto e compravo “Gazzetta dello Sport” per vedere le qualifiche della “squadra viola”. Italia è da sempre il mio grande amore. Sono un fan del calcio italiano da sempre e non ci sono parole per descrivere quanto sia incredibilmente onorato di avere l’opportunità di contribuire a scrivere il prossimo capitolo della storia di un club leggendario come la Fiorentina”. Segui anche tu tutte le partite di squadre italiane e non su fscore. Inoltre sulla scelta della squadra influenzò anche mia moglie suggerendomi di scegliere almeno una bella città. E quale città del mondo può essere più bella di Firenze su Fscore!”

I progetti del nuovo proprietario sulla “squadra viola” per i grandi risultati Serie A

Il nuovo proprietario della squadra fiorentina è fiducioso di raggiungere grandi risultati ma pensa che è ancora presto parlare di Champions. Tutti i risultati di Serie A delle migliori squadre di calcio sono disponibili su risultati Serie A.

Il milionario confessò che aveva intenzioni di comprare Milan però era solamente una presupposizione. L’amore per la sua squadra del cuore ha vinto. Nelle intenzioni del nuovo proprietario è:

La modernizzazione dello stadio Artemio Franchi (in tre anni).

Lo spazio per il centro sportivo dove i giocatori possano allenarsi in piena libertà.

E le grandi vittorie non possano mancare!

Ora con il nuovo proprietario Fiorentina ha la possibilità di arrivare i primi in classifica nella Serie A del calcio italiano. Commisso ha intenzione di creare una squadra forte, competitiva e di grandi risultati Serie A.