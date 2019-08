Riparazione gioielli e preziosi: tutto quello che serve lo offre Golden Line

Oggi vi parleremo di un laboratorio unico per quanto riguarda la riparazione dei gioielli. Stiamo parlando della Golden Line srl, società che si sta affermando sul mercato in maniera incisiva.

L’azienda, che ormai vanta ben sette sedi in Campania, si occupa della compravendita di metalli preziosi. Un nome, una garanzia, visto che la Golden Line è ormai da dieci anni nel settore dell’oro ed in generale dei preziosi e che col tempo ha guadagnato la fiducia di migliaia e migliaia di clienti, garantendo trasparenza, onestà e rispetto, valori fondamentali in un ambito di lavoro così delicato.

La ditta utilizza dei laboratori siti nel centro orafo di Marcianise, il celebre Tarì. Questo nasce nel 1996 da un’intuizione di un gruppo di giovani imprenditori napoletani che scelgono di percorrere la strada della condivisione e dell’accentramento della preziosa cultura e tradizione orafa.

Operativo da ormai più di 20 anni, il Tari’ rappresenta un punto di riferimento indiscusso nel mondo orafo nazionale ed internazionale, tanto da giungere ad ingegnerizzare il proprio know how per offrire consulenza di alto livello a consorzi e realtà internazionali nascenti con gli stessi obiettivi.

Nei centri Golden Line si eseguono riparazioni di gioielli in oro e non solo. Oltretutto, si eseguono: riparazioni catenine, anelli, riparazione bracciali, cavigliere; è possibile inoltre allargare anelli, stringere anelli, fare incisioni, lucidare i gioielli e preziosi. Tra i servizi, anche incassatura diamanti e pietre preziose e realizzazione gioielli nuovi.

Fondamentale anche il servizio di pulitura professionale, per dare più brillantezza all’oro bianco

Nel corso del tempo, inoltre, sorge l’esigenza di modificare o migliorare i propri gioielli. La magia dell’oreficeria fa sì che qualunque gioiello possa essere migliorato, reso più personale o adattato alle nostre esigenze. Questo cambiamento è come una magia che esalta noi stessi agli occhi degli altri. Si può dare nuova vita ai propri preziosi: un lavoro professionale, veloce ed efficiente. Si trattano tutti i tipi di preziosi: anelli, bracciali, braccialetti, catene, catenine, cavigliere, orecchini, ciondoli, croci, crocifissi, tennis, punti luce, fedi, fedine e trilogy.

Info e contatti:

Sito web – http://www.outletgoldenline.it/

Instagram – https://www.instagram.com/goldenline_shop/

Facebook – https://www.facebook.com/outletOROgioielli/

META DI SORRENTO (NA) Corso Italia 94 Tel. (+39) 081-532-3494

VICO EQUENSE (NA) Corso Filangieri 47 Tel. (+39) 081-879-9836

POSITANO (SA) Via Pasitea 148/A Tel. (+39) 089-81-2074

SCAFATI (SA) – SEDE LEGALE Corso Nazionale 353 Tel. (+39) 081-850-3010 info@outletgoldenline.it

SCAFATI (SA) – SEDE OPERATIVA Via Alcide de Gasperi 143 Tel. (+39) 081-850-1925

S.ANTONIO ABATE (NA) Via Roma 395 Tel. (+39) 081-873-8496

PAGANI(SA) Via A. de Gasperi 250 Tel. (+39) 081-91-0770