Rifugi e tanto altro: le alternative allo scii proposte dagli hotel di Andalo

Mentre i grandi sciano, i bambini si divertono: la montagna anche per chi non scia è divertimento, apprendimento e anche relax, magari in rifugio, tra pietanze tipiche, musica e tante cose nuove da scoprire.Prendere il sole su una terrazza vista Brenta sulle sdraio nei rifugi della Paganella è il massimo che ci si possa concedere dopo un anno di stressante lavoro.

Lavorare bene presuppone di spezzare la routine: la vacanza è fondamentale per recuperare tutte le energie fisiche e mentali profuse nel lavoro, ma ad Andalo la si può trascorrere insieme a tutta la famiglia, non mettendo da parte la propria passione, lo scii.

Mentre si scia gli altri membri della famiglia non avranno assolutamente il tempo né la possibilità di annoiarsi: è questo che fa la differenza qui, ad Andalo in inverno.

Come conciliare famiglia e scii ad Andalo

Allontanarsi dalla propria città ed immergersi nella natura seguendo il sogno di una settimana bianca a sciare è il sogno di molti. Trascorrerla nel massimo comfort ad Andalo, immersi nel caldo bagno di un centro benessere attrezzato e di una piscina ampia e confortevole, è un plus che valorizza ancor più questa straordinaria esperienza.

Tutto ciò è possibile, grazie alla presenza di strutture come AlpHotelMilano 3 stelle ad Andaloche, con il suo centro benessere Oasi del Brenta, permette di immergersi nel tanto agognato relax di un idromassaggio e nel calore di una sauna e di un bagno turco, lasciandosi coccolare da una doccia emozionale guardando le Dolomiti di Brenta. Il che è, praticamente, il sogno di tutti.

Le diverse proposte pensate per i più piccoli

Per i piccoli poi, le alternative allo scii sono praticamente infinite.

Oltre ai classici corsi di scii sono programmati tutti i giorni corsi di nuoto, giochi, sport sulla neve di vario genere. Tante altre sono, poi, le attività proposte da Andalo For Family, un ricco programma di iniziative pensate per un divertimento garantito per tutta la famiglia e per tutta la settimana, apprezzatissimo anche dagli stranieri.

D’inverno, km di piste sull’Altopiano della Paganella rappresentano lo scenario perfetto per giochi di ogni genere,per ogni abilità e per ogni età, compreso lo snowboard che può essere utilizzato in maniera corretta e sicura grazie all’attrezzato snowpark, sempre che non si voglia sciare, attività questa che vede protagonisti centinaia di bimbi, oltre che adulti, che ogni stagione invernale, di anno in anno, migliorano le proprie abilità e il proprio talento su piste facili e più complesse, rosse o blu, in base alle proprie preferenze.

Scii soprattutto, ma non solo, perché gli sport invernali, qui ad Andalo, sono davvero tanti, e la neve è sempre presente, da novembre ad aprile, per la gioia di grandi e piccini.

Ecco tutte le possibilità offerte da questo luogo paradisiaco, diventato di anno in anno ormai meta fissa di turisti stranieri e connazionali che amano recarvisi con tutta la loro famiglia.

Perché la vacanza è di tutti… e per tutti.