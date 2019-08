Rientro in ufficio? Le idee per un look da fare invidia

L’estate sta per concludersi e, come ogni anno, toccherà tornare al lavoro e alla vita da ufficio. Date le temperature ancora accettabili delle ultime settimane estive, per rendere il rientro un po’ meno traumatico si potrà giocare con il proprio look prima dell’arrivo del freddo. Quali capi sono indispensabili per farlo? Ecco qualche suggerimento utile.

Il blazer

In cima alla classifica dei capi più adatti per avere un look da ufficio sempre elegante e al passo con la moda troviamo il blazer. Questo capospalla riesce sempre a dare un tocco di classe in più all’outfit, rendendolo raffinato ma senza annoiare. Il modello più in voga quest’anno è quello a doppiopetto, dalle linee più rigide, ed è proprio per contrastare queste ultime che sarà necessaria un po’ di fantasia per quanto riguarda la scelta del colore, optando magari per colori insoliti come il rosa salmone.

La jumpsuit

La jumpsuit è l’ideale per un outfit da ufficio e si rivela assolutamente perfetta per la chiusura dell’estate. Si tratta infatti di un capo molto comodo e versatile che rappresenta un’alternativa ottima al classico tailleur. Abbinatela a una borsa di un colore che faccia contrasto e a un paio di scarpe con tacco medio e sarete al top.

La camicia

Ogni donna sa che i capi basic rappresentano una risorsa preziosissima, per un outfit sobrio ma anche veloce da “allestire”. Dunque la classica camicia non può mancare nel guardaroba del look da ufficio, anche per via della sua versatilità. Da un evergreen come quella bianca ai modelli colorati e a fantasie geometriche e floreali, ci sarà sempre una camicia adatta all’outfit per andare al lavoro.

La borsa

Nella lista di ciò che serve per un look perfetto per il lavoro non figurano solo i capi ma anche gli accessori. Le borse, in particolare, sono delle vere alleate quando si parla di eleganza ma anche e soprattutto di praticità. Per le lunghe giornate in ufficio non fatevi mancare una bella borsa ampia, che contenga tutto ciò di cui avete bisogno. Per chi si sposta spesso per lavoro, invece, può essere utile avere sempre con sé una comoda borsa porta pc, meglio se in pelle, scegliendo uno dei tanti modelli proposti sugli e-commerce di moda più noti.

Le slingback

È possibile evitare le décolleté, optando per una soluzione più semplice ma altrettanto elegante? Certamente: le slingback ad esempio sono un’alternativa perfetta. Queste scarpe, infatti, sono molto confortevoli e anche raffinate, come nel caso dei modelli in pelle con effetto crocodile.