Come riconquistare un ex… e fargli perdere la testa per te ancor più di prima!

Questo potrà sconvolgerti, ma è la verità: il modo per riconquistare un ex esiste e ho intenzione di dirti esattamente come fare. Ovviamente, non ti posso garantire che andrà tutto a gonfie vele in quanto non ho la bacchetta magica, ma posso assicurarti che i suggerimenti che sto per darti hanno funzionato per moltissime donne di tutte le età.

Quindi, non lasciarti prendere dallo sconforto. Metti via le lacrime e sfoggia un bel sorriso. Dicono che quest’ultimo sia uno dei migliori accessori che una persona possa indossare… ed è realmente così. Ed è anche il primo passo per riconquistare un uomo e potrà aiutarti a vedere le cose con molta più chiarezza e a ricostruire l’attrazione.

Naturalmente, non è tutto qui. Purtroppo una riconquista non si riduce solamente ad un sorriso, ma è certamente il modo migliore per iniziare con il piede giusto. Continua a leggere e scoprirai tutto il resto…

In questo articolo troverai le basi su cosa devi fare per poter riconquistare un uomo, se vuoi approfondire l’argomento ti consiglio la lettura del blog Direzione Ritorno di Alessandro Vigini in cui potrai trovare oltre 150 articoli specifici sulla riconquista.

Sei pronta a scoprire come riconquistare il tuo ex?

Riconquistare un ex… passo dopo passo

Il primo step lo abbiamo già visto: mettere via le lacrime e sfoggiare un bel sorriso. Sembra difficile, ma tu provaci e vedrai che, giorno dopo giorno, questo ti aiuterà a superare la rottura. Sì, ovviamente la devi superare prima di riconquistare il tuo ex e sai perché? Perché una donna disperata e bisognosa del suo compagno non attrae un uomo!

Gli uomini, così come le donne, vengono attratti molto più facilmente dalle persone felici. La felicità è contagiosa e dona ai nostri visi una bellezza unica. Non sto scherzando e, se ci pensi attentamente, potrai essere d’accordo con me… Saresti più attratta da un uomo positivo, vitale e felice o da uno triste, disperato e in vena di suppliche? Sicuramente, la tua risposta è scontata. Non ci sono dubbi.

Perciò, per riconquistare un ex devi trovare assolutamente le forze per essere felice, anche senza di lui. Questo non vuol dire che devi arrivare a non volerlo più, ma solamente che per riconquistarlo hai bisogno innanzitutto di star bene con te stessa.

A questo punto, passiamo al resto (ma non sottovalutare l’importanza di quello che ti ho appena detto, in quanto spesso ne va della riuscita della riconquista!).

Non ti mentirò. Ho messo un sacco di lavoro in questa pagina… Esperienze, libri, ho preso appunti e ho messo insieme una serie di tecniche collaudate. Quindi, stai per scoprire esattamente cosa fare per riconquistare il tuo ex, sia che si tratti di un fidanzato che di un marito, di un uomo che ti ha lasciata, ma anche di un ex che non vedi da tempo.

La riuscita di questa impresa dipende solo da te, da come metterai in pratica questi consigli e dal tuo stato d’animo. Quest’ultimo, se sarà positivo, ti aiuterà ad avere l’atteggiamento giusto e ad ottenere quello che desideri. Partire invece con un bagaglio di negatività che ti pesa sulle spalle non ti aiuterà… Proprio per questo ti ho detto che per riconquistare un ex hai bisogno di sorridere, di essere felice e di star bene con te stessa. Questo ti aiuterà ad essere più fiduciosa e, di conseguenza, anche molto più attraente e in grado di far perdere la testa ad un uomo. Detto questo, entriamo nel vivo della guida passo dopo passo…

La regola del nessun contatto e le fasi successive

Per riprenderti la tua vita e tornare alla carica, la prima cosa che devi fare è evitare di contattarlo per massimo un mese. A volte, ci vogliono dai 2 ai 6 mesi, ma la verità è che nella maggior parte dei casi 30 giorni possono bastare.

Nessun messaggio, nessuna chiacchierata, nessun mi piace o commento sui social. Niente. Se possibile e se non avete amici in comune, sarebbe anche meglio non vederlo.

Ti sembra una soluzione crudele? No, non lo è.

Tuttavia, se hai già sentito parlare della regola del nessun contatto e non ci credi, beh… dovresti iniziare a farlo e a metterla in partica. Funziona e, soprattutto, serve a molto.

Infatti, come ben sai, subito dopo una rottura, abbiamo un picco emotivo… e non intendo un buon picco emotivo! Sto parlando di rabbia, odio, tristezza… Fondamentalmente tutto ciò che un uomo che vuoi riconquistare non dovrebbe mai notare in te. Non dovrebbe vederti in questo stato.

La regola del nessun contatto ti darà il tempo per lavorare su di te e calmarti un po’, in modo da poter pensare più razionalmente, anziché emotivamente.

Inoltre, se tu lo contattassi ogni giorno (o quasi), il tuo ex comincerebbe ad allontanarsi sempre più. Invece, non facendoti sentire, sentirà la tua mancanza e si renderà conto di aver perso qualcosa di importante. Se poi sarà lui a contattarti, anche in questo caso sarà importante ignorarlo. Se ti interessa sapere come sta, puoi sempre informarti da amici in comune, ricordandoti di rimanere vaga: soprattutto con i suoi amici (uomini), ti consiglio di non apparire né disperata, né emotivamente negativa.

Questo periodo di separazione è utilissimo per riconquistare un ex nel modo giusto, anche perché devi sapere che in genere gli uomini non amano ferire i sentimenti di una donna. Quindi, è del tutto possibile che qualunque ragione ti abbia dato per lasciarti… non sia completamente vera e che perciò ci sia sotto qualcos’altro. Pertanto, potrai usare questo tempo per prenderti cura di te, per distrarti, per uscire con le tue amiche e per fare cose che ti rendono felice, ma persino per analizzare e capire esattamente cosa è successo tra voi. Questo ti porterà a non commettere gli stessi errori, nonché ad adottare una nuova mentalità che ti aiuterà ad essere più sicura di te e di quello che desideri davvero da un uomo.

Durante il periodo di separazione, dovrai lavorare verso il tuo obiettivo di una nuova e migliore relazione, concentrandosi su te stessa, a livello fisico ed emotivo. Potrai…

cambiare il tuo aspetto e trovare la versione di te che ti fa sentire più fiduciosa e sexy,

cambiare taglio di capelli,

migliorare la tua alimentazione,

fare sport,

dedicarti a qualcosa che ami,

fare shopping

… e fare tutte le cose che ti rendono felice!

SOLO quando ti sentirai bene con te stessa, soddisfatta di te e rinnovata, allora sarà il momento di rivederlo.

Il piano per riconquistare un ex…

A questo punto, tu ti sentirai un’altra… e questo vuol dire che sarai nello stato d’animo e fisico ideale per ricostruire l’attrazione tra voi due.

Infatti, come ti dicevo prima, una persona felice e sorridente è più attraente, e questo tuo nuovo atteggiamento attirerà il tuo ex che, dopo non averti vista né sentita per diverso tempo (e pensata perché non ti ha più sentita)… rimarrà stupito come se avesse davanti una persona nuova, che emana una luce e una positività che non ricordava. In fondo, sicuramente quando vi siete lasciati e anche nell’ultimo periodo (se le cose non andavano benissimo), non eri al massimo di te… non è vero?

In quel momento invece lo sarai e potrai organizzare un incontro casuale… al locale dove va con i suoi amici o in qualunque altro luogo dove sai di poterlo trovare (magari con l’aiuto di qualche amico/a). Quale sarà la sua reazione? Potrai fargli pensare subito… “WOW! È ancora più bella di quanto mi ricordassi… perché l’ho lasciata andare via?”…

Ottimo, no?

Questa è esattamente la reazione che avrà dopo un mese e nel rivederti così felice, in forma, soddisfatta e sicura di te… Cose che potranno accadere se ovviamente seguirai tutti i consigli che ti ho dato finora e ti prenderai cura di te (a livello psicofisico) e della tua felicità…

Quando verrà a parlare con te (e ti assicuro che verrà!), non parlare della vostra storia, ma di te, di lui e di quante cose avete fatto in questo mese di separazione. Mostrati positiva, vitale e contenta di te stessa.

Poi, dovrai essere tu a chiudere la conversazione sul più bello per andare a fare altro… lasciandolo letteralmente a bocca aperta!

Dopo questo incontro, ti ricontatterà, stanne certa. Probabilmente con un messaggio. Ma quando ti chiederà di rivedervi “solo per un caffè” o “per parlare”, mostrati impegnata e sfuggente. Lascialo aspettare… Lascialo ribollire e impazzire per riaverti!!

Poi rivedilo e gioca la carta della gelosia… Ridi e scherza con altri ragazzi in sua presenza. Non c’è bisogno di fare nient’altro. Questo basterà! Se poi vuoi fare di meglio, inizia a postare un mucchio di foto sui social, in cui tu ti diverti molto, sei felice… e magari sei anche con un gruppo di ragazzi… Colpito e affondato! Te lo assicuro.

Dopo un po’ che avrà insistito, concedigli un appuntamento e chiedigli di organizzare qualcosa di divertente, diverso dal solito e magari di adrenalinico… Andate sulle montagne russe, divertitevi e fate qualcosa che vi permetta di condividere emozioni forti. Ecco, questo sarà davvero il colpo di grazia: è stato scientificamente provato che queste esperienze, vissute insieme da un uomo e una donna che si piacciono, possono creare un picco di attrazione incredibile!

A quel punto ce l’avrai davvero fatta e avrai potuto riconquistare un ex senza fare troppa fatica e migliorando anche te stessa e la tua vita. Adesso, non dimenticarti che sarà importante portare nella vostra relazione una comunicazione aperta e onesta… Non vorrete mica ripetere gli stessi errori!!