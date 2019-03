Regalare un viaggio con poco? Ora si può

Cofanetti regalo: quando si vuole andare sul sicuro

Al mondo ci sono due categorie di persone: quelle che sanno sempre cosa regalare e quelle invece per cui fare un regalo è sempre un’impresa difficile. Un’idea che sarà sfruttata da entrambi però sono oggi gli smartbox. Si tratta di cofanetti regalo con cui si regala alla persona un piccolo viaggio, un soggiorno con spa, un’esperienza, una cena, una degustazione.

Il luogo è l’Italia, nelle strutture aderenti all’iniziativa e il quando lo sceglie chi riceve il regalo in base alla sua disponibilità. In sostanza con gli smartbox si regala qualcosa che prende forma su misura della persona che riceve il regalo. Il nome smartbox fa riferimento oggi a un tipo di prodotto, ma originariamente era proprio il nome dell’azienda che per prima ha introdotto tale articolo. Essa ancora oggi commercializza questi prodotti e resta ancora la migliore come qualità e serietà.

Il costo a volte può essere un po’ superiore rispetto ad altri brand, ma si ha la garanzia che tutto funzioni bene. Lo smartbox ha un costo diverso in base alla tipologia, alla durata e alle cose comprese nel pacchetto. Ognuno, quindi, a seconda del budget prefissato può scegliere fra diversi box. Ogni tanto, tuttavia, questi pacchetti sono in offerta e quando lo sono non bisogna assolutamente farseli scappare.

Come prendere uno smartbox spendendo meno

Come tutti i prodotti in commercio, anche gli smartbox vengono messi in offerta, ma ovviamente bisogna saper fiutare l’affare giusto. Un classico è il 2×1. Anche se questa proposta può sembrare interessante, tuttavia, bisogna saper leggere dietro alle righe perché tale scontistica si attiva solo comprando un box di fascia alta, per ricevere in regalo sostanzialmente un box di prima fascia, comprendente magari una degustazione o una cena e in un box prossimo alla scadenza. Certo, se comunque si intendeva acquistare il primo box è un’offerta, ma altrimenti di fatto non è questa grande occasione.

La vera opportunità è quando lo smartbox è scontato sul prezzo di listino, anche se è cosa difficile. Un modo per darsi questa occasione, tuttavia, c’è ed è quello di seguire un’ asta online su redbid.eu. Su questo portale infatti ci sono prodotti diversi ogni giorno di varie categorie merceologiche, fra questi ci sono gli smartbox. Quando si vede che c’è il prodotto è bene iscriversi all’asta, ricordando quando essa partirà. Al via sarà un alternarsi di offerte: l’ultima, nonché la migliore, potrà acquistare il prodotto sottoprezzo.

Raccomandazioni sull’acquisto degli smartbox

Ci sono alcune cose che vanno tenute ben presenti quando si regala uno smartbox per non incappare in brutte sorprese. Se infatti si naviga un po’ sul web le testimonianze negative su questo genere di prodotti sono diversi. La responsabilità di questo tuttavia bisogna essere sinceri che non è sempre della struttura, ma anche del cliente stesso.

Un classico sono i disguidi in loco per via della prenotazione col voucher: quando si prenota qualcosa con questo metodo è importante specificarlo sempre, anche più volte se necessario, per correttezza nei confronti della struttura. Così facendo si evitano problemi. Arrivati in loco, con il proprio smartbox alla mano o al telefono ancora prima di recarvisi è bene per sicurezza chiedere o ri-specificare che cos’è incluso e che cosa non lo è. Vale insomma il vecchio detto: “patti chiari, amicizia lunga”.

Alcune offerte hanno infatti una scadenza o sono valide solo in determinati orari o giorni. La scadenza del pacchetto, inoltre, va verificata all’origine. Se lo smartbox è prossimo alla scadenza bisogna eseguire la procedura di prolungamento del termine, di solito di 3 mesi massimo (ma dipende dai casi).