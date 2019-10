Recuperare video. Istruzioni per l’uso

Stai cercando uno strumento per recuperare recuperare i video cancellati ? Il software di recupero file gratuito EaseUS può essere d’aiuto. Recupera i video persi a causa di molte ragioni. I tuoi dispositivi danneggiati hanno reso inaccessibile l’ultima sessione di riprese? La tua scheda SD formattata contiene molti dati? Rilassati! EaseUS può aiutarti. Ecco il motivo per cui si sceglie questo software di recupero dati:

Può recuperare i dati dopo l’eliminazione, la formattazione, l’arresto anomalo del sistema operativo o il danneggiamento del dispositivo.

Questo software ripristina più di 1000 tipi di file.

Supporta il recupero di dati da una fotocamera digitale, una scheda di memoria, un disco rigido del computer, USB e altro.

Inoltre, EaseUS ha 72 milioni di utenti felici e ha ricevuto molti commenti favorevoli.

Guida per l’utente – Come recuperare video con EaseUS

Scarica questo eccellente software di recupero dati e segui la guida dettagliata per recuperare video o immagini persi.

Innanzitutto, scopri alcune utili funzioni quando ripristini i file eliminati:

Passaggio 1: Scegliere una posizione.

Scegli l’unità con la lettera di unità corretta (può essere un disco locale o un dispositivo esterno) e fai clic sul pulsante Scansione.

Passaggio 2: Scansionare i dati persi.

Non ci vorrà molto tempo perché EaseUS Data Recovery Wizard trovi i contenuti eliminati sull’unità selezionata. Presto viene visualizzato il risultato “File eliminati”. Al termine della scansione, vengono visualizzati molti risultati della scansione in diverse categorie.

Passaggio 3: Filtrare i file e ripristina.

Utilizzare la funzione Filtro per filtrare rapidamente i file dai risultati. Inoltre, cerca un nome file e un tipo di file nella barra di ricerca. Alla fine, seleziona i file desiderati e fai clic sul pulsante Recupera.

Motivo: Perché è possibile recuperare video

Ecco la spiegazione, quando i file vengono eliminati dal computer, le loro directory scompaiono per il momento. Tuttavia, il loro contenuto non è stato immediatamente distrutto. Windows contrassegna semplicemente lo spazio sul disco rigido come disponibile per l’uso modificando un carattere nella tabella dei file. La voce del file non verrà visualizzata in Esplora file del computer o in un comando DIR della riga di comando, ecc.

Quindi, se i file sono stati formattati accidentalmente, non farti prendere dal panico. La formattazione di una partizione cancella solo la tabella degli indirizzi, non i dati stessi. C’è ancora la possibilità di eseguire un recupero dalla partizione formattata con un tale strumento di recupero.

Inoltre, se alcuni dischi rigidi o partizioni sono scomparsi, l’area dati non verrebbe cancellata. È ancora possibile utilizzare lo stesso modo per eseguire il recupero dei dati da una partizione persa o eliminata.