Realtà virtuale nei giochi online: presto accessibile a tutti

Quando si parla di realtà virtuale o VR (Virtual Reality) inevitabilmente si comincia a pensare ai primi anni 90, quando internet ha fatto capolino nelle nostre vite e il mondo virtuale sembrava qualcosa di troppo lontano e inaccessibile.

Con il tempo l’avanzare della tecnologia ci ha fatto ricredere, la realtà virtuale ora è sempre più vicina, soprattutto nel mondo dei giochi, e per questo i più importanti siti poker e casino online stanno cominciando ad introdurre prodotti innovativi in grado di trasportare l’esperienza di gioco verso un altro livello.

La tecnologia prevedrebbe inoltre alcune possibilità di interagire con l’ambiente (virtuale) circostante visualizzando lo scenario di gioco in realtà aumentata.

Infatti i giochi virtuali portano il giocatore in un universo di avatar realistici, che replicano il movimento del corpo e delle labbra mentre ci si muove o si parla. Una volta collegato l’auricolare, ci si immerge in un bellissimo ambiente di gioco in cui si possono distribuire le carte o gestire le fiches come se si fosse in un casinò fisico. Gli avversari si trovano in diverse parti del mondo, ma sarà possibile osservare il loro gioco o parlarci in tempo reale.

Anche se la tecnologia che supporta questo gameplay interattivo non è ancora perfezionata, è interessante anticipare ciò che offrirà in futuro. Ovviamente la realtà virtuale sta avendo grandi successi anche in altri campi come quello della medicina e della psicologia. Due ospedali pediatrici di Melbourne, ad esempio, hanno utilizzato la VR per distrarre e calmare i bambini terrorizzati da iniezioni e prelievi di sangue riducendo dolore e ansia facendo loro indossare dei visori che riproducevano le onde del mare.

La realtà virtuale sembra quindi funzionare davvero e senza dubbio continuerà a crescere all’interno dell’industria di iGaming, ma è quello che serve davvero ai giocatori? A parlare sono alcuni dati registrati dalle più grandi aziende di gioco e da addetti ai lavori che hanno effettuato ricerche e analisi sui giocatori.

Infatti, alcuni dei migliori siti gioco online hanno registrato un aumento degli utenti dopo aver introdotto la realtà virtuale nel loro palinsesto giochi. Il realismo è notevolmente aumentato ma per fortuna sono stati anche migliorati gli standard di sicurezza e i controlli per contrastare la ludopatia, un problema ancora presente nel mondo dei giochi online.

“I giocatori oggi si vogliono divertire in modo sicuro e senza spendere troppi soldi” , sostiene Stefano Schiano, giocatore professionista napoletano e soprattutto organizzatore di eventi nel mondo del gioco. Skianos (questo il suo nickname online) conosce perfettamente le esigenze dei giocatori e spera che la realtà virtuale consenta ancora dei buy-in (i ticket d’ingresso per i tornei di poker) sempre bassi e accessibili a tutti i giocatori amatoriali che nel gioco vedono una forma di hobby sostenibile. Il poker oggi consente di viaggiare e divertirsi senza spendere un capitale ma la realtà virtuale potrebbe cambiare l’approccio al mondo del gioco.

Cosa ci dobbiamo aspettare dalla VR?

Come accennato in precedenza, la tecnologia VR per il poker e altri giochi in generale ( videogiochi compresi) è ancora ai suoi primi passi, ma a breve, tutti saremo in grado di scaricare un app di casinò online e giocare in realtà virtuale da un dispositivo mobile che lo supporta.

Tantissimi giochi online sono già usufruibili per il download su Viveport, Steam e Oculus, piattaforme di realtà virtuale che permettono di giocare in 3D contro avversari in tempo reale.

Grandi colossi dei videogame, come Sony Playstation ed EA Sport, introducono sempre nuovi prodotti di realtà aumentata che garantiscono un’esperienza di gioco totale.

Tuttavia l’accessibilità alla realtà virtuale è ancora un lusso che solo il pochi si possono permettere perché i costi degli strumenti sono ancora molto alti.

Lo scopo dei giochi online, del poker e del casino soprattutto, è invece quello di rendere l’accesso il più semplice ed economico possibile provvedendo a servizi gratuiti online.

Ma non finisce qui perché le aziende hanno sempre a cuore la sicurezza dei clienti e stanno mettendo a punto dei prodotti che si traducano in un vantaggio maggiore per i giocatori.

La realtà virtuale è il futuro delle nuove generazioni ma, come tutte le novità, dobbiamo imparare ad usarla nel migliore dei modi.