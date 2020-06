Raffreddore e mal di gola, l’importanza di evitare sbalzi di temperatura

Gli sbalzi di temperatura possono influire sul benessere delle persone sia in inverno sia in estate e portare a malesseri fastidiosi quali il raffreddore o il mal di gola. Per preservare la salute occorre allora seguire alcuni semplici accorgimenti ed eventualmente ricorrere all’utilizzo di prodotti mirati.

Nel corso della giornata è possibile andare incontro a sbalzi di temperatura che possono arrivare a compromettere la salute. I casi sono numerosi, in ogni periodo dell’anno: durante la stagione fredda, quando si entra o si esce da un ambiente riscaldato, oppure, al contrario, nel periodo primaverile-estivo, quando si ha a che fare con l’aria condizionata.

L’equilibrio dell’organismo, dunque, viene di frequente alterato dagli effetti di un’esposizione ridotta o prolungata a condizioni climatiche altalenanti. Fattori, questi, che possono far emergere raffreddore, mal di gola e altre problematiche che rischiano di essere trascinate anche a lungo.

Situazioni che debilitano e impediscono di seguire le normali attività quotidiane con la giusta dose di energia.

Mal di gola e raffreddore: alcuni preziosi alleati

Se ci si trovasse a doversi confrontare con questi malanni, può essere utile intervenire per tempo con prodotti mirati. Ecco perché il marchio vicks ha creato un’ampia serie di articoli pensati appositamente per limitare gli effetti nocivi derivanti da mal di gola, raffreddore e problematiche similari.

Tra questi, è sicuramente da segnalare Vicks Vaporub, ideale per contrastare le sindromi da raffreddamento e la sensazione di naso chiuso. Il prodotto è disponibile in due varianti, sotto forma di unguento o con erogatore per l’inalazione. La soluzione apre le vie respiratorie permettendo di respirare e riposare correttamente, così da recuperare velocemente le forze.

Un altro decongestionante dall’azione estremamente rapida è Vicks Sinex Aloe, che si contraddistingue per i suoi principi emollienti e balsamici. Se il malessere porta poi ad avere tosse grassa, febbre, mal di gola e mal di testa è infine possibile avvalersi di Vicks Flu Tripla Azione.

Ovviamente, queste sono solo alcune delle possibilità che possono rivelarsi di grande aiuto nei periodi in cui è più facile incorrere in sbalzi di temperatura. Attualmente, è possibile acquistare questi prodotti anche in rete, beneficiando così dei prezzi concorrenziali messi a disposizione dalle farmacie online.

A questo proposito, uno dei portali leader del settore al momento è farmacialoreto.it, che in catalogo ha molti rimedi contro raffreddore e mal di gola, tra cui appunto i prodotti Vicks.



Equilibrio e attenzione: strategie contro gli sbalzi di temperatura

Innanzitutto, per limitare i rischi degli sbalzi di temperatura è importante concentrarsi sugli ambienti in cui si trascorre la maggior parte del tempo. In inverno bisogna infatti prestare attenzione al riscaldamento, evitando che si accumuli troppo calore.

Temperature eccessive, a prescindere, non sono salutari per l’organismo, che potrebbe anche risentire di un sonno disturbato o di mal di testa frequenti, a causa di una prolungata esposizione al caldo.

In estate – o comunque quando inizia a fare caldo – è bene utilizzare l’aria condizionata con moderazione, così da non eccedere con il freddo e rischiare di creare un dislivello elevato fra l’interno e l’esterno.

In questo modo, oltre a prevenire sbalzi di temperatura, si eviteranno altre conseguenze determinate dal condizionatore, come per esempio cefalea, problemi intestinali e cervicale.

Inoltre, durante tutto l’anno, è consigliabile monitorare l’umidità presente negli ambienti, che non deve mai superare la soglia del cinquanta per cento per non essere dannosa.