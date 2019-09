Radon, predisposte misurazioni obbligatorie del gas silenzioso

Il Centro CSC è una società di servizi tecnici e formazione professionale che opera al servizio delle aziende, offrendo consulenza tecnica e specialistica nell’ambito della sicurezza sul lavoro.

In particolar modo CSC si occupa anche della gestione e delle misurazioni del livello di gas Radon in Costiera. A tal proposito è stato predisposto il termine per presentare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon entro e non oltre il 16 ottobre 2019; inoltre le misurazioni dovranno svolgersi su base annuale. In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale, il comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.

Cosa è il Radon ?

Il Radon è un gas naturale, proveniente dal decadimento del radioisotopo Ra-226 (radium) originato, per decadimenti successivi, dal ‘capostipite’ U-238 diffusamente presente nella crosta terrestre in concentrazione variabile in funzione della particolare conformazione geologica. Esso è radioattivo. Rimane per la parte prevalente intrappolato nella matrice solida nella quale avviene il decadimento del Ra-226 e solo una piccola frazione, emerge dal suolo o si discioglie nelle acque e diffonde nell’aria.

La Legge Regionale 8 Luglio 2019 n.13 “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso”, prescrive la misura di radon, su tutto il territorio regionale, per tutti i luoghi accessibili al pubblico (pubblici esercizi, locali commerciali ecc.) e per gli edifici strategici tra cui quelli destinati all’istruzione (scuole ogni ordine e grado).

E’ possibile scaricare il documento con tutte le informazioni a riguardo cliccando qui.

Si ricorda che anche se la Regione Campania non definisce una competenza tecnica di chi deve eseguire la misura ma richiama la figura di Tecnico Abilitato, la nostra azienda (CSC) si avvale di tecnici Ingegneri ed Esperti Qualificati in radioprotezione, inscritti con il terzo grado nell’apposito elenco del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Info utili sul Centro CSC:

Salerno

e-mail: info@sportelloimpresa.net web: www.sportelloimpresa.net

Salerno _ via Antonio Amato n. 20 – tel +39 089_302804 Fax +39 089_302827 DAL 1996 DIAMO FORMA ALLA TUA IMPRESA

e-mail: staff@ilcentrocsc.it web: www.ilcentrocsc.it P.IVA 03116560654