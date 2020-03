Puoi vincere soldi veri giocando online gratuitamente?

Probabilmente pensi che bisogna spendere una fortuna per avere la possibilità di vincere alla grande con i moderni casinò online. In realtà non è cosi; infatti, puoi vincere soldi veri giocando gratuitamente proprio come hanno fatto altri. In riferimento a ciò, ecco un post che ti fornisce le dritte necessarie per tentare la fortuna online senza spendere soldi!

Con l’ondata di casinò online disponibili in questi giorni, purtroppo ci sono rischi di prendere parte a quelli che operano senza scrupoli che prelevano i soldi dei giocatori che quindi non incassano mai le vincite.

Per questo motivo è fondamentale assicurarsi di giocare solo con dei casinò affidabili e che hanno una comprovata esperienza di vincite e incassi equi per i giocatori. Premesso ciò, se intendi vincere soldi veri giocando online gratuitamente, puoi orientarti sui casinò che offrono questa opportunità mettendo a disposizione dei bonus senza deposito per i nuovi clienti.

Come puoi iniziare a giocare gratis online?

Iniziare a giocare sui casinò online e in modo del tutto gratuito è piuttosto semplice, infatti, ti basta scegliere uno dei casinò dall’elenco del sito Grazieslots. Dopo aver selezionato quello che maggiormente si adatta alle tue esigenze e capacità, devi registrare un account con i tuoi dati personali e quelli per futuri versamenti.

In riferimento a questi ultimi devi altresì sapere che troverai un elenco di opzioni di pagamento disponibili nella pagina Termini e condizioni del sito Web del casinò che hai scelto e che può includere carte di credito o di debito, PayPal, Skrill, Neteller e tante altre opzioni.

A questo punto ti basta fare esplicita richiesta del bonus gratuito che ti è stato promesso ed iniziare a giocare su una delle slot presenti con soldi veri e completamente gratis.

Le varie tipologie di bonus per i giocatori online

Quando si gioca in rete, la maggior parte dei casinò online offre bonus come incentivo per continuare a giocare. In genere sono costituiti dai seguenti: Bonus di benvenuto che il casinò corrisponde a qualunque sia il tuo deposito in contanti iniziale quando ti iscrivi.

Ciò significa che se, ad esempio, il tuo deposito iniziale è di $ 50, riceverai altri $ 50 dal casinò con cui giocare. Bonus di deposito: si tratta di piccoli crediti extra dati ai giocatori quando depositano fondi sul loro conto e in genere vanno da $ 5 a $ 10 per ogni nuovo versamento effettuato.

Infine ci sono i Bonus gratuiti: ogni volta che un casinò rilascia un nuovo gioco, offre alcuni giri gratuiti ai giocatori come introduzione al gioco, essenzialmente permettendogli di giocare e vincere senza spendere un centesimo.

Questi tipi di offerte provengono in genere dai creatori di casinò di alto livello e possono essere molto redditizi per le vincite. Dopo aver ricevuto il tuo bonus di benvenuto su un nuovo sito di casinò, puoi continuare a giocare con soldi veri depositando fondi nel tuo account.

I giochi di slot per giocare gratis

Nei casinò online che offrono l’opzione di giocare la prima volta gratuitamente, è possibile anche scegliere una vasta selezione di giochi disponibili e decidere quale scegliere può essere il più bello e remunerativo.

In tal senso ti consigliamo di iniziare con quelli standard se sei un principiante oppure se hai già familiarità con una slot particolare e che ha funzionato bene per te in passato, allora segui quelli che corrispondono alle tue abilità e conoscenze.

I giochi da casinò su dispositivi mobili sono diventati prontamente disponibili, ed offrono svariate opzioni di gioco e persino slot con giri gratuiti dei rulli. Qualunque cosa tu scelga, di giocare, devi sapere che ci sono molte opzioni per farlo immediatamente e senza deposito e vincere premi e bonus in denaro vero!

A questo punto visto che hai le basi su come giocare, ti invitiamo a selezionare il tuo primo casinò e divertirti a inseguire quelle vincite che hai sempre sognato.

A margine, il consiglio ulteriore è di controllare sempre la reputazione di un sito di giochi online, come ad esempio apprendere la percentuale dell’RTP ovvero quella del ritorno al giocatore e soprattutto verificare se è riconosciuto dalla AAMS ovvero l’agenzia italiana dei monopoli che regola i giochi online nazionali e esteri.