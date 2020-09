Promozione aziendale: il successo dei gadget personalizzati

Consolidare il proprio brand, affermarsi sul mercato di riferimento e ampliare i propri confini sono tre degli obiettivi più importanti di una corretta promozione aziendale. Ogni piano, inoltre, deve annoverare una strategia di marketing efficace, che contempli la massimizzazione dei processi di crescita tramite una forma di comunicazione incisiva.

Affinché la fase comunicativa possa considerarsi vincente, tuttavia, è importante definire alcuni parametri, tra i quali il focus del brand, il target dei consumatori e, non ultimo, il canale da favorire per la diffusione del messaggio.

In questo caso, si parla soprattutto di pubblicità, che può diventare più efficace qualora il processo si tramuti in passaparola.

Per alimentare questo ramo di marketing, diverse metodologie d’intervento prevedono la distribuzione di gadget personalizzati, una strategia comunicativa a lungo termine che ha dimostrato di poter lasciare il segno. I gadget promozionali infatti assicurano una promozione efficace e senza scadenza e, al contrario di altre campagne, possono avere una diffusione smisurata.

Gadget personalizzati: una scelta di successo

L’adozione dei gadget personalizzati rappresenta una risorsa molto importante per il marketing aziendale. In quanto oggetti ampiamente personalizzabili, possono contenere un logo o un messaggio pubblicitario.Senza contare che, grazie alla possibilità di ordinarli online, permettono una promozione economica ma efficiente.

La personalizzazione, inoltre, può annoverare diversi aspetti che non si limitanosoltanto all’inserimento del logo. Su portali come stampasi.it, ad esempio, le aziende possono selezionare in perfetta autonomia l’oggetto che può rappresentare al meglio il loro focus – come cappellini, penne, bracciali e calendari – eventualmente associando l’immagine del brand a prodotti realizzati con un indirizzo particolare.

È il caso per esempio delle borracce personalizzate, sempre più spesso ordinate dalle aziende e distribuite a clienti per promuovere una svolta di tipo plastic free. In questo caso, però, non si tratta soltanto di un beneficio per l’ambiente, poiché regalare una borraccia con logo a ogni collaboratore può rafforzare il cosiddetto employer branding, quel legame tra azienda e personale, capace di incentivare una complicità di tipo emotivo.

Possono collaborare a questa forma di marketing interno anche i dispositivi di protezione individuale personalizzati, come gel igienizzanti, visiere, parafiati o le indispensabili mascherine per il viso. Realtà online come Stampasi.it, infatti, permettono di ordinare interessanti quantitativi di mascherine personalizzate e riutilizzabili, da distribuire ai propri collaboratori per rafforzarne l’engagement.

Dalle shopper ai porta bottiglie: le idee più originali per il passaparola

Ideali da destinare ai clienti o ai dipendenti, anche in vista di fiere e convegni, sono invece le classiche shopper personalizzate, disponibili in cotone, in TNT, in nylon, in cartone o in poliestere.

Colorate o bianche, permettono l’inserimento sulle loro facciate di uno slogan o di un logo, così da garantire una visibilità perfetta sia in ufficio sia nel tempo libero. A favorire questo processo, le varianti proposte dal portale di Stampasi.it, il quale, tra i prodotti più originali, annovera anche borse portadocumenti, shopper porta pizza e zainetti con chiusura a cordoncino.

Alcune tipologie di gadget si prestano invece ad accompagnare con successo la realizzazione dei classici regali aziendali. È il caso delle borse porta bottiglie, che possono affiancare, nel periodo delle feste, i doni riservati ai clienti e ai dipendenti. Realizzate su misura con o senza finestra, possono avere uno, due o quattro alloggiamenti.Sono sempre prodotte con i colori e il logo aziendale – in laminato glitter o TNT – e, grazie a rifiniture di altissima qualità, possono comunicare un’immagine del brand più prestigiosa.

I gadget personalizzati devono il loro successo a una tipologia di promozione originale, che si rinnova in anno in anno con prodotti all’avanguardia. Ogni idea, infatti, nasce soprattutto per stupire, così da proiettare, in colui che lo riceve, l’immagine di un brand moderno e al passo con i tempi. Il risultato è un prodotto che inevitabilmente entra a far parte della quotidianità, ravvivando così, utilizzo dopo utilizzo, l’immagine comunicativa del marchio.