POSITANO PREMIA LA DANZA con Giulia talamo e le sue allieve

Si conclude la settimana del premio danza con il gruppo di danza popolare “Positano senza tiempo” di Giulia talamo

Le giovani ballerine, dirette da Giulia talamo, hanno entusiasmato i presenti con bravura e passione per la danza popolare , trasmessa da Giulia.

Giulia Talamo, da anni opera sul territorio, portando avanti la tradizione e cultura, insegnando nelle scuole, e organizzando corsi con la sua associazione, trasformando tutto in meravigliosi spettacoli graditi e apprezzati da locali ma soprattutto turisti presenti nonostante la pioggia !

Giulia in collaborazione con Armando Segreto grande ballerino di danza classica e moderna , in diverse occasioni interpreta la danza popolare con Giulia, e il suo gruppo diretto dal grande percussionista Christian Brucale, vincitore del festival di Napoli nel 2017 un contorno perfetto per un grande spettacolo !

Giulia talamo Christian brucale

Presentano i corsi per il 2018/2019

Il prossimo 10 settembre piazza dei racconti 17,30

Dimostrazione gratuita

I corsi a partire da ottobre nelle sale comunali

Iscrizioni da 3 anni in su (70anni)

Si formano gruppi di musica danza e canto !

Strumenti a percussione ( tammorra tamburello per musica popolare )

Strumenti a percussione etnica – afro cubana

batteria

Fiati

Chitarra mandolino vìolino fisarmonica

Canto

Danza popolare (pizzica tarantella tammorriata)

coreografie di danza moderna

Giulia talamo

Armando segreto altri ballerini professionisti

i corsi nonno il fine di formare e appassionare i ragazzi alla musica e danza

avranno una preparazione per partecipare a concorsi fare e esami al conservatorio

Vi aspettiamo lunedì 10 settembre ore 17,30 piazza dei racconti

Positano