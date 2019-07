Positano, “L’incanto”: relax e cucina di livello nella splendida cornice di Marina Grande

Oggi vi parliamo di una colonna portante di Positano: “L’incanto”. L’Incanto non è soltanto un ristorante in riva al mare, ma è qualcosa di più. Sicuramente stiamo parlando di un locale posto in uno dei luoghi più incantevoli della Terra, la cornice fantastica della spiaggia di Marina Grande. Il ristorante offre squisite pietanze, soprattutto a base di pesce fresco, preparate con cura minuziosa e ingredienti di prima scelta della tradizione gastronomica di Positano, scelti giorno per giorno, con abbinamenti di vini di alta qualità.

Il menu offre una vasta scelta di piatti della tradizione di Positano con gustosi antipasti, primi piatti, secondi e contorni arricchiti dai profumi e dagli aromi locali; deliziosi dessert della tradizione dolciaria della Costiera Amalfitana e un’ottima selezione di fragranti e gustose pizze con prodotti freschi e genuini. D’altronde vi lavorano chef riconosciuti, di fama internazionale.

E lo spettacolo è assolutamente unico: si manga in riva al mare, con colori che solo Positano offre e con un’atmosfera unica. Se non si ha voglia di consumare un pasto completo ci si può rilassare anche al Blu Bar, dover spesso vengono organizzati eventi, party e cene romantiche sulla terrazza che affaccia sul fantastico panorama che guarda sull’arcipelago dei Li Galli, le isole delle sirene di Ulisse. L’ultimo nato del gruppo l’Incanto è l’Ocean Bar, che si caratterizza per la sua atmosfera unica. Serviamo un’ampia varietà di cocktail, sia classici che speciali, in una cornice unica, nel cuore della spiaggia di Positano. Una musica lounge accompagna i graditi ospiti durante la loro permanenza.

Ovviamente uno dei cavalli di battaglia della struttura è lo stabilimento balneare. Qui vengono ospiti praticamente ogni settimana vip da tutto il mondo: alcune settimane fa sono arrivati, ad esempio, l’ex pallone d’Oro Kakà e l’attrice americana Heather Graham. Il lido offre ogni tipo di comfort possibile: dal wifi gratuito, al servizio bar direttamente sulla spiaggia. L’incanto è sicuramente tra i lidi meglio organizzati della Costiera Amalfitana, ben attrezzato con sdraio, lettini ed ombrelloni, docce e cabine, costantemente seguito dall’attenzione di collaboratori, che ormai costituiscono punto di riferimento per i clienti affezionati e per i nuovi ospiti. Lo stabilimento è dotato di passerelle che arrivano fino al mare, servizi igienici ad uso esclusivo delle persone disabili, spogliatoi, ombrelloni e lettini in modo da poter usare le attrezzature spiaggia anche arrivandoci direttamente con la carrozzina.

Non possiamo, poi, non citare La Scogliera , il lido esclusivo con solarium e ogni tipo di assistenza e comfort. “Il nostro compito è quello di coccolare i clienti permettendo loro di immergersi appieno nella magica atmosfera della Costiera Amalfitana”, fanno sapere dallo staff. E come dargli torto. A disposizione dei clienti vi sono una terrazza riservata con un fantastico belvedere sul mare, sdraio, divanetti, tavolini. Seppure da noi molto amati, non sono ammessi animali e bambini che turberebbero l’equilibrio di chi sceglie questo angolo di paradiso per la quiete che vi regna.

Info e contatti:

089 81 11 77

info@lincanto.com

www.lincantopositano.com

via Marina Grande, 4, 84017 Positano