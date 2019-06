Positano, le fantastiche immagini del massaggio al bambù del centro benessere Royal Divine -VIDEO

Il Centro Benessere Royal Divine di Positano continua a sorprendere con delle tecniche assolutamente originali. Qui, ricordiamo, vengono offerti alla clientela corsi innovativi di Yoga, Pilates, Tai Chai, Autostima, Massaggio sino al Sinodo con campane tibetane e gong.

Ad affiancare le più note pratiche centrate al benessere quotidiano, Royal Divine, affianca anche trattamenti di bellezza. Tra i vari metodi di massaggio utilizzato c’è anche quello al bambù. Secondo gli antichi cinesi, le canne di bambù erano in grado di far circolare al loro interno l’energia e potevano essere quindi utilizzate per assorbire l’energia in eccesso e ristabilire l’equilibrio energetico del corpo di un individuo.

Oggi le canne di bambù sono adottate anche in Occidente per massaggi in grado di liberare dalle tensioni sia i muscoli che la mente. Per sciogliere le contrazioni si fanno rotolare e si picchiettano sul corpo canne di bambù di diametri diversi, stimolando così i sensi e l’epidermide. Questo massaggio è, dunque, particolarmente indicato dopo l’attività sportiva e per combattere la cellulite in quanto stimola il flusso linfatico. Rilassando e donando una sensazione di benessere.

Massaggio bambù Pubblicato da Royal Divine su Domenica 23 giugno 2019

Royal Divine Relax

339 – 88 26 368

Sede operativa: via Guglielmo Marconi, 121 – Positano (SA)

Sito web: clicca qui