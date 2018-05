Positano, “Ceramiche Casola”: quasi un secolo di esperienza per mantenere viva la tradizione ceramica in Costiera

Ceramiche Casola è un’azienda che produce un qualcosa di veramente unico a Positano e da poco più di un anno anche a Scala. Un’attività che è curata da tanti anni dai fratelli Casola, da sempre impegnati nella produzione delle ceramiche artistiche e nella loro esportazione per le più belle case d’Italia e del mondo. La ditta ha una storia quasi secolare: si tratta, infatti, di un’azienda familiare di quarta generazione, attiva dal

lontano 1925.

Obiettivo fondamentale dell’azienda è la soddisfazione del cliente, dando importanza alle idee dello stesso e sfruttando l’esperienza pluriennale nel settore dell’artigianato artistico. La nostra missione è mantenere viva la secolare tradizione ceramica della Costiera Amalfitana.

Un lavoro certosino e di assoluto valore che ha consentito loro persino di assorbire il noto laboratorio “Frapio arte Ceramica” di Castel San Giorgio a Salerno e incrementare, di conseguenza, anche la preesistente produzione di Positano.

E proprio grazie ai clienti, sempre più numerosi, lo scorso anno è stata aperta una nuova location che possiamo definire factory-showroom: un vero e proprio museo dove è possibile poter ammirare le opere degli artisti che collaborano con l’azienda e già immaginarle nella propria abitazione. Il tutto è affacciato sul “Parco e Grotta del Dragone” di Scala, con una splendida vista su Ravello. Una struttura studiata nei minimi dettagli per allietare la vista dei clienti, con un panorama mozzafiato. La struttura, inoltre, è dotata di ampio parcheggio (e anche qui è possibile scorgere dei dettagli artistici davvero non indifferenti, come dei pannelli in pietra lavica finemente decorati e rappresentanti le città più belle d’Italia)

Una ditta che, difatti, riesce a rendere più belle le case degli italiani e del Mondo in generale, attraverso la possibilità di esportare un po’ di fascino di Positano e della Costiera Amalfitana. Un lavoro tutto incentrato sulle esigenze del cliente per illustrare le opere d’artigianato di altissima qualità disponibili, frutto dell’estro e della maestria di artisti esperti.

Info:

Contatti –

tel:+39 089 811 382

Orari d’apertura –

Positano

Da Aprile ad Ottobre:

Dal Lunedì al Sabato dalle 8.30 alle 19.00.

Da Novembre a Marzo:

Dal Lunedì al Venerdì: dalle 8.30 alle 18.00.

Sabato: dalle 8:30 alle 13:00.

Domenica: chiuso.

Scala – amalfi coast

Da Aprile ad Ottobre:

Tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00.

Da Novembre a Marzo:

Solo la fabbrica è aperta