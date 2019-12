Positano, cenone di Capodanno unico al ristorante Chez Black!

Si conclude il 2019 e non c’è niente di meglio che festeggiare il nuovo anno insieme ad amici e parenti. Come da tradizione, in particolar modo campana, il cenone di Capodanno è il momento magico dell’anno che dà serenità e spensieratezza a chiunque. Ma è anche un modo per gustare in compagnia delle prelibatezze ed è per questo che il ristorante Chez Black di Positano non può che essere il luogo adatto.

Anche quest’anno la serata di fine anno si preannuncia spettacolare: ogni anno, infatti, centinaia di persone decidono di scegliere il noto locale per il cenone di Capodanno. Divertimento, professionalità e buon cibo garantiti da un nome che ormai è diventato una vera e propria istituzione in Costiera Amalfitana.

Il nome Chez Black, a casa di Black, ricordiamo, nacque per ringraziare le migliaia di stranieri che, nel dopoguerra, contribuirono a diffondere la fama di Positano, ridente cittadina in una baia incantevole della Costiera Amalfitana. “Black” ricorda le celebrità che si sono fermate a gustare le prelibatezze della sua accogliente “nave”, ormeggiata lungo la celebre passeggiata di Positano, sulla Spiaggia Grande, a pochi passi dai caratteristici vicoli, dalle note botteghe della Moda Positano e dalla Chiesa Settecentesca della Madonna dell’Assunta, che custodisce il quadro venuto dal mare, da cui nasce il nome Positano, secondo la leggenda.

Prodotti di prima scelta, pesce freschissimo ma anche succulenti carni, dessert raffinati e dolci della tradizione; una vasta scelta di vini, con eccellenti etichette, in particolar modo campane. Sarà così che potrete deliziarvi il palato l’ultimo giorno del 2019.

Un’esperienza unica!

Prenota al seguente link il tuo tavolo! http://www.chezblack.it/prenota.html

