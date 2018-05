Positano Car Service, il top delle ditte per Noleggio auto: incredibile esperienza per vivere al meglio la Costiera!

La “Positano Car Service“ è una delle ditte più affermate nel settore del servizio di noleggio con conducente, taxi e noleggio auto a livello Regionale, ma non solo. Fondata nel 1985 da un piccolo gruppo di soci che hanno lavorato nel settore del turismo, la società si è fatta largo sul territorio diventando probabilmente la realtà più apprezzata del settore.

Da quel lontano 1985 l’industria del turismo della Costiera Amalfitana e, naturalmente, a Positano “la perla della Costiera”, sono cresciuti notevolmente. Per far fronte al crescente numero di turisti, l’azienda ha ampliato la sua flotta: attualmente, infatti, sono disponibili oltre 35 veicoli moderni, comodi e sicuri. La Positano Car Service con la sua vasta gamma di optional, servizi efficienti e personale altamente qualificato è diventata un punto fermo per quanto riguarda il turismo italiano ed internazionale. Un servizio di efficienza unica, che garantisce tour sensazionali non solo in Costiera Amalfitana, ma anche nelle principali mete turistiche campane come Pompei, Ercolano, Sorrento, Paestum, Caserta e sul Monte Vesuvio

La passione, che ha permesso nel corso degli anni alla “Positano Car Service” di svolgere un ruolo da indiscussa protagonista nell’offerta del servizio taxi e di noleggio con conducente, continua ad essere il propulsore che alimenta la nostra voglia di raggiungere obiettivi sempre più importanti, per offrire un servizio in grado di soddisfare qualsiasi richiesta ed esigenza da parte del turista che sceglie la costiera come meta della sua indimenticabile vacanza.

D’altronde, la convinzione dell’azienda è che noleggiare un’auto sia la scelta giusta per vivere la costiera amalfitana in totale libertà perché niente è meglio che visitare un luogo decidendo dove e quando andare.

Per tutte le info necessarie:

Positano Car Service – Via Cristoforo Colombo, 2 – 84017 Positano (SA)

tel. +39 089 875 541 • +39 089 875 867

www.positanocarservice.com – info@positanocarservice.com – www.fb.com/PositanoCarService