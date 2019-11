Piano di Sorrento. Un nuovo grande inizio per il Centro Medical Wellness

La Dottoressa Veronica Di Martino professa ormai la sua attività di fisioterapista e posturologa da quasi 10 anni nel suo centro di fisioterapia innovata (irve), in Via Bagnulo 108. Ora è pronta a regalare a tutti coloro che lo vorranno un nuovo grande progetto, iniziato con il Medical Wellness a Sant’Agnello, per tre anni.

Adesso continua il suo viaggio in una nuova struttura a Piano di Sorrento con un’altra sede per la quale è prevista l’inaugurazione sabato 16 novembre alle ore 18, in Via Stazione, 19. Un nuovo grande centro, un grande progetto, il sogno di una vita. Diamo vita ad un centro Medical Wellness con tecnologia ad infrarossi in esclusiva in tutta la penisola. “La nostra missione – dichiara la Dottoressa Di Martino – è sviluppare esperienze di fitness e salute personalizzate che diano alle persone la possibilità di scegliere la vita che desiderano. Ci aggiorniamo costantemente e anticipiamo i bisogni delle persone che si fidano di noi, ridefiniamo i livelli dell’innovazione, della qualità e del servizio necessari per garantire un’esperienza di fitness e benessere senza eguali…..

I NOSTRI SERVIZI

VacuGym: combina la tecnologia vacum e quella infrarossi per la risoluzione delle problematiche legate all’accumulo di grasso.

Questa combinazione unica di Vacum + Infrarossi, riesce ad attivare la circolazione sanguigna e il metabolismo, per eliminare la cellulite e il ristagno dei liquidi in eccesso durante l’attività fisica.

È un nuovo metodo per perdere peso che consiste nel riscaldare i tessuti e i muscoli, migliorando la circolazione e il metabolismo, portando quindi ad una diminuzione dei tessuti adiposi e della cellulite.

I nostri sistemi a infrarosso combinano esercizio fisico e irradiazione infrarossa. Il vantaggio principale di questo metodo è proprio il repentino riscaldamento dei tessuti in profondità.

STUDIO PILATES

Protagoniste dei corsi sono le macchine ideate da Joseph Pilates: il reformer, la cadillac.

Il Pilates con i grandi attrezzi aiuta ad aumentare la consapevolezza del proprio corpo e prepara il fisico ad affrontare le lezioni a corpo libero.

PilatesMatwork: Indicato per coloro che hanno come obiettivo l’allungamento, la tonificazione, la postura e la definizione muscolare,il corso viene effettuato a corpo libero su tappetino con l’utilizzo di piccoli attrezzi come magiccircle, softball, foamroller, dischi ed elastici.

PILATES BARRE

Questo nuovo metodo di allenamento si chiama così da Barre=Sbarra e riprende l’usanza dei ballerini di scaldarsi e allenarsi alla sbarra per sviluppare l’equilibrio. Il Barre Workout usa quindi le posizioni di braccia e gambe tipiche della danza e le combina con lo yoga, il Pilates e movimenti della danza per sviluppare muscoli e rafforzare il corpo.

STUDIO POSTURALE

Dall’esperienza maturati in anni di ricerca e attività nel settore Posturale, e grazie a competenze specifiche e personale altamente qualificato siamo in grado di proporre servizi innovativi e di elevato valore aggiunto.

Grazie alle nostre conoscenze approfondite in Posturologia in Posturometria, in Kinesiologia, in Podologia e sui rapporti funzionali tra articolazione, innervazione, reazione motoria, analisi delle strutture e postura. Recuperiamo gli schemi motori elaborando metodi terapeutici e di riabilitazione posturale.

Interveniamo in caso di patologie complesse come ad esempio scoliosi, dismetria degli arti inferiori, asimmetria del bacino, patologie del rachide.

Concludendo, l’uomo, dispone di un potenziale di guarigione infallibile … questo potenziale di cui siamo dotati, aspetta solo una mano, il cuore e la mente di un specialista esperto che lo portino a manifestarsi, per far sì che la naturale eredità di ciascuno, la salute, riprenda il suo posto.

Studio di fisioterapia IRVE è una struttura sanitaria privata di nuova concezione che dispone di macchinari fisioterapici all’avanguardia ed usa i metodi riabilitativi più innovativi.

I nostri SERVIZI sono rivolti a tutti coloro che necessitano di un tempestivo e qualificato intervento fisioterapico mirato al ripristino della normale funzionalità.

Chi ci conosce già sa perfettamente che può curarsi da noi senza fare cicli infiniti di terapie sorpassate e senza dover investire cifre impossibili; per questo motivo, a Voi che siete stati nostri clienti e a chi vorrà avvicinarsi a noi per la prima volta, sono dedicate tariffe agevolate con trattamenti di ultima generazione.

Trattamenti per tutte le Esigenze

La gamma di servizi e trattamenti offerti è molto ampia, adatta sia alla cura dei più diffusi problemi artrosici, reumatici e posturali che alla riabilitazione più specifica per il trattamento di patologie dello sport o il recupero post-operatorio:

Tecnologie all’avanguardia

LASER YAG – LASER ad alta potenza indicato per il trattamento degli stati infiammatori del sistema muscolo- scheletrico;

– LASER ad alta potenza indicato per il trattamento degli stati infiammatori del sistema muscolo- scheletrico; DYNAMIX – terapia innovativa che sfrutta 3 diverse tecnologie per il trattamento di patologie osteo-articolari acute e croniche, sindromi algiche ed irritative del sistema nervoso (radicolopatie, lombosciatalgie…), alterazioni del sistema linfatico e del microcircolo (linfoedemi, lipoedemi);

– terapia innovativa che sfrutta 3 diverse tecnologie per il trattamento di patologie osteo-articolari acute e croniche, sindromi algiche ed irritative del sistema nervoso (radicolopatie, lombosciatalgie…), alterazioni del sistema linfatico e del microcircolo (linfoedemi, lipoedemi); ONDE D’URTO – Onde d’urto radiali elettive per il trattamento di tendinopatie (epicondilite, epitrocleite), calcificazioni (spina calcaneare), trigger points;

– Onde d’urto radiali elettive per il trattamento di tendinopatie (epicondilite, epitrocleite), calcificazioni (spina calcaneare), trigger points; TECAR – Tecarterapia di ultima generazione impiegata per la cura di patologie articolari e muscolari, traumi, patologie dello sportivo;

– Tecarterapia di ultima generazione impiegata per la cura di patologie articolari e muscolari, traumi, patologie dello sportivo; ULTRASUONI/ MAGNETOTERAPIA/ELETTROTERAPIA DI BASE.

La Fisio-Estetica

La Fisioestetica è una particolare branca della Fisioterapia che, attraverso l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali impiegate nella Fisioterapia Riabilitativa, ha l’obiettivo di trattare le patologie alla base degli inestetismi. Il Fisioterapista applica trattamenti specifici e personalizzati.

Comprende tutte quelle cure e tutti i trattamenti che, pur riguardando l’estetica della persona, vengono eseguiti attraverso trattamenti non invasivi.

Quali sono i trattamenti più frequenti