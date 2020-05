Piano di Sorrento, sconti da “URLO”: torna l’abbigliamento più amato

Piano di Sorrento, dopo la grandissima novità dello shopping online durante il lockdown (QUI l’articolo), “URLO” Uomo e Donna eccolo che riapre da questo lunedì 18 maggio, e lo fa con la dinamicità che li ha sempre contraddistinti, tramite uno spot diventato ormai virale sulla pagina Instagram e Facebook.

Lo scorso marzo, quando i negozianti hanno abbassato la saracinesca, nelle vetrine erano ancora esposti gli abiti invernali, adesso invece si è pronti a ripartire già con l’estivo e subito con sconti fino al 50 percento! “Sorrento, Amalfi Coast, Positano, Vico Equense, Penisola sorrentina, e vi regaleremo anche la mascherina!“.

URLO continua ad essere al passo coi tempi, ad offrire il miglior rapporto qualità prezzo, e lo fa in tutta sicurezza e nel totale rispetto delle norme anti contagio. Lo staff, infatti, garantisce una sanificazione periodica dei locali e dei capi di abbigliamento, per consentire ai giovani, ma non solo, di godere della nuova merce in arrivo in vista dell’estate!

Info e Contatti

URLO si trova sul centralissimo Corso Italia di Piano di Sorrento.

Instagram

Facebook

Tel. +39 320 532 3010