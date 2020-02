Piano di Sorrento. De Gregorio System: un trentennio di esperienza e tante novità ogni giorno

De Gregorio System è una realtà già rinomata ed apprezzata, che consolida sempre più la sua presenza sul territorio grazie ad anni di esperienza nel settore.

Da circa un trentennio, infatti, l’azienda si è affermata in tutta la Costa d’Amalfi e Sorrento (ma non solo) ed è una colonna portante in ambito informatico. Nella fattispecie, la ditta si occupa di installazione, manutenzione e riparazione di registratori di cassa, software, arredo per ufficio, PC, console ed accessori, ma soprattutto stampanti, fotocopiatrici ed i nuovi registratori di cassa telematici.

De Gregorio System dà sempre una preziosa importanza al cliente puntando ai migliori servizi al prezzo giusto. D’altronde lo slogan dell’azienda è proprio “Il prodotto, i servizi… poi il prezzo”, per una filosofia corretta sotto ogni punto di vista, che mira a fornire la massima qualità e lo dicono anche i marchi trattati: Nashuatec, Toshiba e Olivetti.

Tantissime le novità che propongono. La più recente è Music Beanie, il cappello che mantiene al caldo la tua testa integrando al suo interno auricolari stereo e microfono! Coniugare freddo e auricolari bluetooth non è mai stato così facile: attraverso un sistema Wireless, potrai collegarlo facilmente al tuo smartphone o tablet.

La sede legale di De Gregorio System s.r.l. si trova in Via Bagnulo 78, 80, 82.

Orari

Dal lunedì al venerdì 9:00 – 13:00 / 16:00 – 20.00 – sabato 9:00 – 13:00

Info e contatti

P.IVA 02970541211

081.8088073, 081.8088972, 081.8088973

info@degregoriosystem.it